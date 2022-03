Aliança entre PT e PDT é em torno de "projeto e não mera questão partidária", diz Camilo Santana

O governador Camilo Santana (PT) disse, na manhã desta quinta-feira (24), que a aliança entre o seu partido e o PDT é "em torno de um projeto (de Desenvolvimento do Estado)" e não por meras questões partidárias. Ao lado do prefeito José Sarto (PDT), o gestor fez questão de dar mais um gesto no sentido de acalmar os ânimos dos aliados que andam alterados por conta da sucessão estadual.

Camilo e Sarto estiveram na manhã desta quinta no campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, para o lançamento da Pedra Fundamental do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, a ser construído no local do antigo Centro de Convenções de Fortaleza.

A cerimônia foi conduzida pela presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, e contou com a presença de autoridades do Poder Público e do mundo acadêmico.

Após a solenidade, os gestores concederam entrevista coletiva, na qual comentaram os aspectos políticos.

"É bom deixar claro que a nossa parceria (PT e PDT) não é só de questão partidária. É em torno de um projeto que tem feito bem ao Ceará. Temos problemas desafiadores, mas com resultados importantes", defendeu.

Nos últimos dias, os debates em torno da escolha do nome que representará a aliança na sucessão de Camilo têm agitado os bastidores. Os mais citados até o momento são o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e a vice-governadora Izolda Cela, que deve assumir o cargo de governadora no próximo dia 2 de abril, com a renúncia de Camilo, que concorrerá ao Senado.

A respeito do assunto, por sinal, o governador está disciplinado a não confirmar a saída, embora o próprio prefeito Sarto, na solenidade, tenha dado um 'spoiler' de que o governador estaria nos "últimos dias no cargo, para ir a uma missão igualmente honrosa", que seria disputar o Senado.

Sarto, por sinal, comentou o principal fato político desta pré-campanha, ocorrido no início deste mês, em que ele revelou a preferência pelo nome do ex-prefeito Roberto Cláudio na corrida pelo Palácio da Abolição.

"A propósito disso, deixe eu fazer aqui um reparo. Quando eu citei o nome do Roberto Cláudio não foi uma preferência pessoal. Foi a minha compreensão de que diante dos desafios que enfrentamos, o Roberto é o mais preparado. Não há dúvidas de que os demais nomes do PDT como a Izolda (Cela), o Mauro (Filho) e o Evandro (Leitão) são quadros muito fortes do partido", disse o prefeito a este colunista.

Pioneirismo da Fundação Edson Queiroz

O prefeito e o governador destacaram, na oportunidade, a relevância do novo projeto da Fundação Edson Queiroz para a cidade de Fortaleza e o o Ceará.

Legenda: A presidente da Fundação Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, comandou a mesa na solenidade de lançamento da Pedra Fundamental do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: Fabiane de Paula

O projeto arquitetônico é assinado pelo cearense Luiz Deusdará. O equipamento terá arte, cultura e educação em estrutura moderna com museu, teatro, auditórios, restaurantes e lanchonetes.

O espaço começará a ser construído no início de 2023 em três etapas. A primeira fase, dedicada ao museu, deve durar entre dois anos e dois anos e meio.

O teatro será levantado e finalizado em seguida no prazo de até quatro anos. Já as duas torres finais contemplam a terceira parte da obra e serão feitas ao longo dos sete anos de obras.