No Ceará, Marcelo Freixo e líderes do PSB tratam de conjuntura política com Camilo Santana

Líderes nacionais do Partido Socialista Brasileiro (PSB) estão em Fortaleza para Congresso Estadual da sigla, que acontece nesta sexta-feira (25), na Assembleia Legislativa do Ceará. Antes do evento, entretanto, eles participaram de encontro com o governador Camilo Santana (PT) na residência oficial.

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, e os deputados federais Marcelo Freixo e Alessandro Molon, além de representantes locais como o deputado federal Denis Bezerra e o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, discutiram detalhes da conjuntura política nacional e local. Freixo, inclusive, é pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro.

PT e PSB ensaiam uma chapa para disputa da Presidência da República que pode ter o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckimin, como vice. O político paulista se filiou ao PSB recentemente.

No cenário local, os dois partidos, juntamente com o PDT, formam uma aliança desde o governo Cid Gomes. Na última eleição municipal, o PSB ganhou mais protagonismo local ao indicar o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, na chapa vitoriosa com o PDT, liderada por José Sarto. Atualmente, Élcio lidera os projetos de desenvolvimento de longo prazo da Prefeitura de Fortaleza.

No evento que ocorre nesta sexta-feira na Assembleia, o partido deverá reconduzir Denis Bezerra à presidência local. Os socialistas vão discutir novas linhas programática para balizar a atuação de seus filiados em todo o Brasil.

Sucessão estadual

Participaram ainda da reunião, o chefe da Casa Civil, Chagas Viera, a vice-governadora Izolda Cela e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Estes dois últimos, por sinal, foram o time de pré-candidatos do PDT ao governo do Estado na Sucessão estadual.

Os dois, inclusive, estão mais próximos do governador. Completam a lista de pré-candidatos do PDT, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e o deputado federal Mauro Filho.