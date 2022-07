PSB Ceará mantém aliança com PDT e pede que filiados apoiem qualquer candidato escolhido

O presidente estadual do PSB no Ceará, o deputado federal Denis Bezerra, divulgou nota, na manhã desta quinta-feira (14), com posicionamento sobre a reta final de definições políticas na base governista no Estado.

O líder partidário afirma que o PSB manterá a aliança com o PDT no Ceará, independentemente de quem for escolhido como cabeça de chapa para as eleições de 2022 e pede ainda que a militância do PSB apoie a escolha. Atualmente, o PDT vive queda de braço entre as pré-candidaturas da governadora Izolda Cela e do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que tem mobilizado aliados e correligionários.

"Conclamamos que toda militância busque engajamento frente ao processo eleitoral independentemente do nome que seja escolhido pelo PDT, fortalecendo o diálogo entre os partidos que compõem a frente ampla e democrática no Ceará", diz a nota.

Bezerra ressalta ainda que "devem ser respeitadas as decisões de cada partido na escolha de seus candidatos aos cargos majoritários, seja ao Governo (PDT) e ao Senado (PT)". O PT tem ameaçado deixar aliança com o PDT se Izolda Cela não for candidata à reeleição, mesmo assim o PDT tem mantido apoio ao nome do ex-governador Camilo Santana como pré-candidato ao Senado.

O presidente estadual já declarou apoio a Roberto Cláudio. "As pesquisas apontam que, entre os quatro, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio é o nome mais forte nessa disputa, tendo a seu favor a experiência administrativa da quinta maior capital do Brasil e uma ótima avaliação dos fortalezenses em relação a seus mandatos. O posicionamento do PSB é na intenção de fortalecer a unidade do grupo em prol do interesse maior de todos, que deve ser a melhoria da vida dos cidadadãos e cidadãs cearenses", informou.

Já o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, também do PSB, declarou apoio a Izolda Cela. "A Governadora Izolda Cela é uma das lideranças do processo de transformação do nosso Estado. Sei do seu compromisso e da sua seriedade, principalmente em fazer do Ceará um exemplo mundial na Educação", disse em publicação nas redes sociais.

A convenção para homologar as chapas do PSB ao Legislativo está prevista para o dia 27 de julho, em Fortaleza.

Lula x Ciro

Nacionalmente, o PSB é aliado ao PT e ocupa a pré-candidatura a vice na chapa do ex-presidente Lula, com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Apesar do apoio ao petista, o partido recebeu carta branca no Ceará para apoiar a pré-candidatura a presidente de Ciro Gomes.

"Há uma tendência (de apoio) com relação ao presidente Lula, mas aqui, no Ceará, é a terra de um outro grande brasileiro que é o Ciro Gomes, que nós apreciamos muito. Aqui, no Ceará, a condução vai ser feita pelo deputado Denis (Bezerra), o que ele decidir aqui será aprovado na direção nacional", disse em março o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, antes mesmo da definição da chapa nacional, durante evento em Fortaleza.

