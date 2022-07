Apoio de prefeitos na disputa Izolda x Roberto Cláudio pressiona partidos a tentar controlar crise

A mobilização de prefeitos em prol dos pré-candidatos ao Governo do Ceará, até então restrita aos bastidores políticos, ganhou as redes sociais nos últimos dias e acendeu um alerta nas lideranças governistas locais.

Em meio à crise do grupo, pelo menos 60 prefeitos do Ceará resolveram tomar partido e defender publicamente para milhares de seguidores que a governadora Izolda Cela (PDT) dispute a reeleição no pleito deste ano.

A preocupação das lideranças se dá porque a queda de braço entre aliados da governadora e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), já tem causado traumas significativos no arco da aliança, inclusive com ameaça de rompimento de partidos como PT, MDB e PP. Essas siglas exigem do PDT a escolha de Izolda como candidata na chapa governista.

Além da governadora e do ex-prefeito, os pedetistas lançaram também como pré-candidatos o deputado federal Mauro Filho (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa (AL-CE), Evandro Leitão (PDT).

Apoios

Dos 184 prefeitos cearenses, 60 declararam apoio a Izolda Cela no último fim de semana conforme levantamento feito pelo Diário do Nordeste.

Nos bastidores, alguns mandatários já haviam revelado preferência entre os candidatos. O que chamou a atenção agora foi a mobilização simultânea em prol da governadora.

Também chamou atenção a unanimidade dessas declarações serem para a mandatária. Nos últimos dias, nenhum outro prefeito do Ceará declarou apoio público a Roberto Cláudio, Mauro Filho ou Evandro Leitão. O fato gerou ataques a lideranças políticas, com acusações de tentativa de interferência nos discursos.

No caso dos aliados de Izolda, o tom adotado pelos prefeitos foi de campanha, exaltando o trabalho da mandatária ao longo dos três meses em que está à frente do Governo do Ceará. Carlos Áquila (PDT), de Moraújo, por exemplo, listou investimentos anunciados para a cidade nos últimos dois meses.

As notas dos prefeitos também exaltam o ex-governador Camilo Santana. “A professora, mãe, avó e mulher, que tão bem vem governando o nosso Estado do Ceará, levando as políticas públicas a todos sem distinção de ideologias ou cores partidárias, se credenciando assim, através do seu trabalho, dedicação, competência e comprometimento para continuar o projeto desenvolvido de forma brilhante pelo ex-governador Camilo Santana em todo o Ceará”, escreveu Joerly Vitor (PT), prefeito de Aratuba.

Sandro Rufino (PSD), prefeito de Umari, exaltou o trabalho da governadora na Educação. “Estamos juntos nessa batalha”, concluiu.

Eleito como membro da oposição em 2020, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), afirmou que o "Ceará precisa continuar avançando com a coragem e sensibilidade de Izolda". Ele foi um dos primeiros a declarar apoio à pedetista.

Apoio a Roberto Cláudio

Em Fortaleza, maior colégio eleitoral do Estado, no entanto, ocorre uma das exceções, já que o prefeito José Sarto (PDT) não só apoia o antecessor como foi o anúncio dessa preferência, ainda em março deste ano, que virou o estopim para a crise no PDT e entre partidos da base governista.

Neste fim de semana, porém, o vice-prefeito Élcio Batista (PSB) anunciou seu apoio ao nome de Izolda Cela. "É uma das lideranças do processo de transformação do nosso Estado. Sei do seu compromisso e da sua seriedade, principalmente em fazer do Ceará um exemplo mundial na Educação", disse.

Seja na Capital seja no Interior, as falas em defesa da governadora saíram dos bastidores e viraram públicas após o ápice – até agora – da crise na base governista, quando o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-governador Camilo Santana passaram a trocar acusações.

O pedetista disse não ter certeza se Camilo ainda é um aliado. "Era nosso aliado, ou é nosso aliado. Ainda não sei direito como é que vai desdobrar isso lá", destacou. Ele ainda fez ataques ao pré-candidato a presidente do PT, Lula, a quem acusou de ser responsável pelo impasse no Ceará.

Ciro Gomes (PDT) Pré-candidato à Presidência "Lula é tão irresponsável que está lá se acertando com Eunício e já pegou o governador de lá (Camilo) - já prometeu que vai ser ministro - que era nosso aliado, ou é nosso aliado. Ainda não sei direito como é que vai desdobrar isso lá. Está lá a confusão danada produzida pelo Lula"

Após a fala do ex-ministro, Camilo anunciou publicamente, pela primeira vez, apoio a Izolda Cela. “Não irei contra os meus princípios. Seguirei agindo como sempre fiz, com diálogo e respeito, acreditando no poder do bem e na força da verdade”, justificou o petista.

Lideranças em cena

Nesta segunda-feira (11), lideranças políticas, incomodadas com o mal estar provocado pelos embates na base governista e pelo envolvimento de prefeitos no impasse, entraram em cena.

O PDT convocou reunião dos parlamentares estaduais e federais. No encontro, o presidente da sigla no Ceará, o deputado federal André Figueiredo, criticou o envolvimento dos mandatários municipais no impasse.

André Figueiredo Presidente do PDT Ceará “Achamos uma intromissão indevida, não podemos concordar de maneira nenhuma que nossos prefeitos sejam coagidos a externar posição por A, B, C ou D. A todos os prefeitos, que a mim ligaram para saber o posicionamento do partido, eu sugeri que não declarasse apoio a nenhum dos quatro”

Ao todo, 17 prefeitos do PDT anunciaram apoio a Izolda Cela. O partido só foi superado pelo PT, que teve 21 prefeitos saindo em defesa da reeleição da governadora. Parlamentares estaduais e federais do PT também se mostraram os mais empenhados no lançamento da candidatura da pedetista. Juntos, PT e PDT comandam 90 prefeituras no Ceará.

Do MDB, seis prefeitos manifestaram-se. A sigla, comandada no Ceará pelo ex-senador Eunício Oliveira (MDB), já estabeleceu como condição para se manter na base governista a candidatura de Izolda.

Do PSD, quatro parlamentares saíram em defesa do nome de Izolda Cela. Em nota publicada nas redes sociais da sigla, o presidente do partido no Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho, orientou que os prefeitos se abstenham de manifestações neste momento.

“Essa decisão de neutralidade, num processo que precisa de serenidade e mediação, é a mais adequada para diminuir os conflitos das disputas internas que, embora legítimas, não devem ser motivos para o encerramento da aliança que tem conseguido alavancar o desenvolvimento do Estado do Ceará”, disse.

Pressão

No texto, Domingos Filho acusa o assessor especial de Relações Institucionais do Governo do Ceará, Nelson Martins (PT), de estar pressionando os prefeitos em busca de apoio para Izolda.

Domingos Filho Presidente do PSD Ceará “Tenho recebido diversas ligações de prefeito(a)s do nosso partido perguntando como responder mensagens e ligações do secretário Nelson Martins pedindo declarações públicas de apoio a governadora Izolda Cela para reeleição e à candidatura do ex-governador Camilo Santana para o Senado”

“Por essa razão, recomendo aos prefeito(a)s do PSD e aos demais militantes do 55 que se abstenham de manifestar opinião sobre qual deve ser a definição do PDT entre qualquer um dos quatro pré-candidatos, pois, certamente, em nada contribuirá com o processo de definição que já está inadequadamente inflamado”, conclui o presidente do partido.

Questionado pelo Diário do Nordeste sobre a acusação feita por Domingos Filho, o secretário Nelson Martins disse apenas que sempre tratou os prefeitos de maneira “respeitosa” e que todos têm “liberdade de expressão''.

Orientações

O presidente do Cidadania, Alexandre Pereira, por meio de nota, afirmou que "o mais importante é a união do PDT e dos partidos aliados".

Alexandre Pereira Presidente do Cidadania Ceará "Acreditamos na liderança do senador Cid Gomes, que tem como uma das principais virtudes descobrir, oportunizar e apoiar novas lideranças no nosso estado"

Na mesma nota, a sigla reconhece "o direito" da reeleição de Izolda, ao mesmo tempo em que argumenta que Roberto Cláudio "está pronto para governar o Ceará nos próximos anos".

Em conversa com o Diário do Nordeste nesta segunda-feira (11), Pereira afirmou que não houve uma conversa direta com os prefeitos de partidos durante o fim de semana e que a nota publicada foi o único meio de se comunicar com os filiados.

Também da base aliada, o deputado federal Denis Bezerra, presidente do PSB Ceará, afirmou que, durante o fim de semana, orientou os prefeitos do partido a "aguardar a decisão do PDT".

Denis Bezerra Presidente do PSB Ceará "Os diálogos são saudáveis, mas, na minha opinião, o que está acontecendo é uma tentativa de impor uma candidatura; os quatro nomes são excelentes; o PSB não vai se manifestar nesse sentido"

Denis afirmou ainda que a ordem dentro do PSB é acolher qualquer indicação dos pedetistas. "Inclusive, se vier um quinto nome, estaremos apoiando", afirmou.