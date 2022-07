O que dizem os aliados de Roberto Cláudio em defesa da pré-candidatura dele no PDT

Em meio a turbulências sobre o nome do PDT que deve ser oficializado para a disputa pela sucessão estadual, integrantes do próprio partido e de siglas que compõem a base governista têm intensificado as manifestações em favor, principalmente, dos pré-candidatos Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, e Izolda Cela, atual governadora do Estado. Além deles, também disputam a vaga internamente o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

Entre os que defendem a escolha de Roberto Cláudio, há diferentes declarações que ressaltam a trajetória política do ex-prefeito e a experiência em gestão pública, além de ter apreentado bom desempenho em pesquisa interna do PDT para avaliar o impacto dos quatro nomes no eleitorado.

O ex-prefeito tem mobilizado principalmente importantes caciques do PDT, como o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi. Mesmo assim, enfrenta resistência de partidos aliados, o que tem gerado desgastes. Nesta sexta (8), em entrevista ao Avesso Podcast, Ciro disse não ter certeza sobre a permanência da aliança com o ex-governador Camilo Santana (PT), que declarou apoio a Izolda Cela.

Ciro Gomes Ex-ministro "(...)Era nosso aliado, ou é nosso aliado. Ainda não sei direito como é que vai desdobrar isso lá"

Em meio ao estreitamento do acirramento às vésperas das convenções, que deixam mais fortes a possibilidade de ruptura no arco de alianças governista, o Diário do Nordeste reuniu o que dizem alguns dos aliados que defendem o nome de Roberto Cláudio como escolha do PDT.

Pesquisa como critério

Em nota nesta sexta-feira (8), o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) - primeira liderança a declarar apoio público a um dos nomes, ainda em março - utilizou as pesquisas para defender o nome de seu antecessor, o qual definiu como o pré-candidato que "reúne as qualidades para ser também um grande governador".

Legenda: Sarto foi um dos primeiros líderes a defender o nome de Roberto à sucessão Foto: Thiago Gadelha

"Me parece que essa também é a impressão majoritária dos cearenses. As pesquisas mostram isso. E pesquisa é um critério importantíssimo, porque traduz o sentimento e a vontade do eleitorado", disse.

José Sarto Prefeito de Fortaleza "Os quatro pré-candidatos do PDT são quadros capazes de representar o partido e a marca que nosso grupo político traz consigo, de tradição na educação de qualidade, equilíbrio fiscal e investimento público para promover justiça social. (...) Mas já declarei antes, quando perguntado, e reitero minha posição pessoal a respeito de Roberto Cláudio, que, na minha opinião, foi o melhor prefeito da história de Fortaleza e reúne as qualidades para ser também um grande governador"

Presidente do PSB no Ceará, o deputado federal Denis Bezerra disse que defende o direito do PDT escolher o candidato que concorrerá ao Governo do Estado a partir de suas definições internas. Porém, "levando em consideração o momento político, precisamos pensar no quadro que terá mais força", salientou.

"Devemos ser pragmáticos e nomear alguém que apresente melhores chances de vencer o projeto bolsonarista aqui no Ceará. As pesquisas apontam que, entre os quatro, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio é o nome mais forte nessa disputa, tendo a seu favor a experiência administrativa da quinta maior capital do Brasil e uma ótima avaliação dos fortalezenses em relação a seus mandatos. O posicionamento do PSB é na intenção de fortalecer a unidade do grupo em prol do interesse maior de todos, que deve ser a melhoria da vida dos cidadadãos e cidadãs cearenses", informou.

A dualidade entre os nomes de Izolda e Roberto se intensificou, ainda mais, após a divulgação da pesquisa de intenções de votos encomendada pelo PDT. Ainda na quarta (6), o ex-ministro Ciro Gomes se reuniu com os quatro pré-candidatos para apresentar o resultado, na sede do PDT Ceará. Depois de 20 minutos do início do encontro, ele saiu para que os quatro "se resolvessem".

O "se resolver", todavia, não teve clima ameno, ainda que Roberto e Izolda tenham saído juntos do encontro. Entre vantagens e desvantagens, a pesquisa interna mostrou Roberto Cláudio melhor posicionado em relação aos outros nomes do partido na pesquisa estimulada, quando são apresentadas opções à pessoa consultado. Já na avaliação de rejeição, Izolda teve os menores índices.

Bancada municipal

Desde quando se iniciaram as declarações públicas de preferência, Roberto Cláudio tem tido amplo apoio entre os governistas na Câmara Municipal de Fortaleza, dentre eles o próprio presidente da Casa, Antônio Henrique (PDT).

Nesta sexta-feira (8), a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) usou as redes sociais para defender o ex-prefeito e disse que o "ego da Izolda e do Camilo Santana poderá definir a eleição e entregar ao Capitão Wagner a condução do Estado", em referência ao pré-candidato do União Brasil, partido de oposição.

O ego da Izolda e do Camilo Santana poderá definir a eleição e entregar ao Capitão Wagner a condução do Estado.

Já estão até apelando para violência política de gênero.

Acordem @CamiloSantanaCE e @IzoldaCelaCe

Isso aconteceu em 2018 e o resultado foi Bolsonaro eleito.#Eleicoes — Enfermeira Ana Paula (@enfaanapaula) July 8, 2022

Na quinta (7), o líder do PDT na Câmara de Fortaleza, vereador Júlio Brizzi, publicou um discurso em que defendia, mais uma vez, o nome de Roberto. Brizzi foi secretário da Juventude do ex-prefeito e o tem acompanhado em eventos no interior do Estado.

Júlio Brizzi Líder do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza "Respeitamos imensamente os outros três pré-candidatos do partido, mas entendemos que, por tudo que fez, por sua capacidade de liderar e gerir, este é o momento do Roberto Cláudio"

Um dos principais defensores de Roberto Cláudio no Parlamento Municipal, o vereador Adail Júnior (PDT) ressaltou que acompanhou de perto o trabalho do ex-gestor à frente da Prefeitura de Fortaleza e, por isso, acha que ele é o mais "preparado". Para ele, "essa imposição ditatorial do PT em querer dizer o que aceita ou não aceita" tem atrapalhado o processo para definição do candidato.

Adail Júnior Vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza "Eu acompanhei de perto o mandato do Roberto Cláudio, durante os oito anos, e vi as transformações que ele fez na Cidade. Eu sigo a pesquisa, eu sigo a aprovação do Governo."

Já o vereador Léo Couto (PSB) tem evitado se posicionar sobre o assunto quando o tema é sucessão. Todavia, na última sessão antes do recesso parlamentar, no dia 30 de junho, ele destacou a parceria entre Roberto Cláudio e Camilo Santana nas últimas gestões e pediu para o grupo político, do qual faz parte, não "retroceder".

"(...) Acompanho e vejo todas as situações que estão ocorrendo com relação à sucessão. Não sou do PDT, mas tenho orgulho de fazer parte desse grupo que há alguns anos vem sendo chancelado pela população do Ceará e de Fortaleza. Prefeito Roberto Cláudio e governador Camilo Santana. Prefeito Sarto. Foram escolhidos por quem? Pela população da nossa cidade, pelos trabalhos relevantes desde o governador Cid Gomes, que transformou o Ceará. O adversário está do lado de fora. Tenho certeza, absoluta, que vamos voltar do recesso com o nosso candidato do grupo escolhido e todos caminharemos juntos", colocou.

Outros episódios

No primeiro encontro regional do PDT, realizado no início de junho no Ceará, o presidente nacional da agremiação, Carlos Lupi, demonstrou abertamente a preferência por Roberto.

"Eu não sou eleitor aqui do Ceará, mas eu vejo o Roberto Cláudio com todas as condições, por ter sido prefeito da Capital, por ter experiência, um homem profundamente carismático, 8 anos de mandato na Prefeitura dá a ele uma condição muito grande. Isso não quer dizer que a Izolda não tenha (condições), apenas eu estou manifestando a minha opinião", declarou.

Na ocasião, Ciro Gomes também lançou alfinetadas ao PT, diante de ameaças de dissidência da agremiação da aliança governista caso Roberto Cláudio seja escolhido.

Legenda: Ciro já demonstrou publicamente a preferência por Roberto Foto: Fabiane de Paula

Antes disso, no entanto, logo no início de maio, em entrevista à TV Jangadeiro, Ciro saiu em defesa de Roberto Cláudio também diante de resistência de alas petistas e atacou a gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT).

Ciro Gomes Ex-ministro "Qual o defeito do Roberto Cláudio? O defeito é que ele pegou todas as escolas de Fortaleza nomeadas por vereador, três anos de greve, e consertou a escola, que era a pior no Ceará"

A fala também gerou reações, e Lins chegou a chamar Roberto de "embuste" ao defender os feitos de seu mandato à frente da Prefeitura de Fortaleza.