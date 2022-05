Em resposta a Ciro Gomes, Luizianne Lins critica Roberto Cláudio: "embuste"

Dois dias após ser atacada pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), rebateu o pedetista, fazendo críticas ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), defendido por Ciro no momento das acusações à gestão da petista na Capital.

A parlamentar aproveitou o bate boca para criticar o sucessor na prefeitura, agora pré-candidato ao Governo do Estado, como “embuste”. O ex-prefeito não se manifestou sobre o caso até a publicação desta matéria.

O nome de Roberto Cláudio é cotado para liderar a chapa governista na sucessão do Executivo estadual. No entanto, o pedetista sofre resistência por integrantes do PT, que compõem o arco de aliança estadual. Nos bastidores, petistas falam em “veto” ao nome do ex-prefeito. Adversária de Roberto Cláudio em Fortaleza, Luizianne Lins concentra o maior foco dessa resistência.

“Roberto Cláudio, na minha opinião, é um grande embuste. Porque ele pegou um governo todo saneado, da nossa administração, com dinheiro em caixa e projetos andando”, disse a petista em sequência de publicações no Twitter. Segundo ela, ao sair da Prefeitura, o prefeito deixou “dívida” e “nenhum projeto”.

Bate-boca

Em entrevista no início desta semana, Ciro havia acusado Luizianne de ter feito uma má gestão enquanto comandou a Capital.

Ciro Gomes (PDT) Ex-ministro "Qual o defeito do Roberto Cláudio? O defeito é que ele pegou todas as escolas de Fortaleza nomeadas por vereador, três anos de greve, e consertou a escola, que era a pior no Ceará"

O ex-ministro fez acusações semelhantes sobre a gestão da saúde municipal nos anos de Governo Luizianne.

Em resposta, ela disse ter construído 80 escolas e 117 anexos. “As marcas do nosso governo em Fortaleza, além da priorização da educação, foram os CUCAs, os Caps, as reformas dos postos de saúde, o Hospital da Mulher, o Vila do Mar, ampliação do PSF”, disse.

Em 2020, quando Luizianne disputou novamente as eleições municipais da Capital, essa discussão foi resgatada por ela em debates contra o então candidato José Sarto (PDT), atual prefeito da Capital.

Luizianne Lins (PDT) Deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza “Quando tivemos Roberto Cláudio, prefeito do Ciro Gomes, houve uma verdadeira desconstrução das políticas sociais que nós deixamos em Fortaleza. Na assistência social, saúde e educação. Roberto Cláudio acabou com a merenda escolar de qualidade. A merenda voltou a ser aquela coisa para enganar a barriga dos meninos”

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do prefeito Roberto Cláudio e aguarda posicionamento do pedetista.