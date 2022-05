Reafirmando aliança, PT Ceará rebate Ciro: "ataques levianos e oportunistas"

Após cogitar "interditar de vez" a aliança com o PDT devido aos ataques do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o PT Ceará lançou uma nota em que rebate o pedetista e reafirma a aliança em torno de forças "democráticas e antibolsonaristas". No posicionamento da sigla, nesta quarta-feira (4), a possibilidade de rompimento não é citada novamente. Para petistas, postura de Ciro é de "desespero".

No texto, aprovado por unanimidade, o PT minimiza o desempenho eleitoral do pedetista. "Ciro se volta para as eleições no estado com seu já conhecido ímpeto autoritário, buscando impor uma candidatura ao Governo do Estado à sua imagem e semelhança", afirmam os petistas.

Para o partido, a postura do ex-ministro inclui "ataques levianos e oportunistas".

"Levianos por assacar insinuações descabidas; oportunista por tentar apresentar vários PTs para, ao final, desviar-se de enfrentar o posicionamento do ex-governador Camilo Santana que, assim como o PT, defende desde sempre a manutenção da aliança que atualmente governa o Ceará", diz a nota.

Ataques

Legenda: A nota foi aprovada por unanimidade Foto: Divulgação

Na última terça-feira (3), Ciro fez ataques direcionados à ex-prefeita Luizianne Lins (PT) e falou sobre “lado corrupto do PT”. “É bom que todo mundo saiba, se o interesse do Ceará estiver acima, se for com negócio de conchavo, de picaretagem, eu topo enfrentar o PT também”, disse o pedetista em entrevista ao Jornal Jangadeiro.

A fala foi recebida com indignação entre os petistas. A reunião desta quarta-feira foi convocada de forma emergencial para avaliar a continuidade da aliança. "As declarações de Ciro Gomes são de extrema agressividade, capazes inclusive de interditar de vez os esforços até então empreendidos pela manutenção da aliança com o PDT no Ceará", anunciou, na tarde de terça-feira, o presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin.

Já na nota desta quarta-feira, a sigla acena para a continuidade da aliança. "O PT do Ceará reafirma seu empenho para a construção de um potente e amplo palanque de Lula no estado, com todas as forças democráticas e antibolsonaristas e seu compromisso com o povo cearense", afirma.

O partido também exalta os governos de Camilo Santana (PT) e de Izolda Cela, pedetista que atualmente comanda o Executivo do Ceará. A mandatária foi a primeira integrante do PDT a sair em defesa da base aliada após a fala de Ciro. Ela destacou o respeito que tem aos partidos que compõem o arco de aliança: "PDT, PT, MDB e PSD". A nota ainda exalta o governo Luizianne Lins (PT), que foi alvo de acusações do pedetista.

"Diante da responsabilidade que temos de dar continuidade ao bem-sucedido Governo de Camilo e Izolda, não pode resultar da imposição de quem quer que seja, muito menos estar a serviço de ambições pessoais. Estas pretensões autoritárias desagregam e sabotam os esforços de unidade, qualificando como 'conchavo e negociata' o que não for da sua vontade", continuam os petistas.

"As agressões de Ciro demonstram ainda a sua absoluta falta de maturidade e de responsabilidade além de sua alienação no processo de construção de uma candidatura de consenso, capaz de agregar o conjunto das forças políticas que compõem a base do governo Camilo/Izolda, que possa ter a aceitação do povo cearense e a capacidade de assegurar a sequência e a melhoria do exitoso projeto em curso no nosso estado", segue o partido.