Roberto Cláudio e Izolda anunciam novo encontro do diretório do PDT no Ceará dia 18 de julho

Após novo encontro entre os quatro pré-candidatos do PDT no Ceará, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e a governadora Izolda Cela repercutiram a reunião na saída da sede do PDT e sinalizaram que o partido fará um encontro com lideranças no Estado antes de decidir candidatura.

Segundo Roberto Cláudio, foi alinhado com o presidente estadual, André Figueiredo, que haverá uma reunião do diretório do PDT no Ceará antes de ser definida candidatura na convenção oficial. A expectativa é de que o encontro aconteça no dia 18 de julho, véspera do início do prazo para as definições eleitorais de 2022.

"A ideia era a gente continuar celebrando nossa reunião, o André sugeriu a ideia de a gente continuar esse trabalho, sedimentar a união e marcar uma reunião do diretório do PDT antes do prazo das convenções, possivelmente dia 18", disse Roberto Cláudio.

O ex-prefeito e a governadora deixaram a sede juntos, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. O deputado federal Mauro Filho participou virtualmente, de Brasília. André Figueiredo também teve presença remota.

Izolda elogiou a reunião e disse que os encontros "são sempre muito produtivos", mas não deu detalhes da pesquisa feita pelo partido para analisar os nomes na disputa. "Foi ótima", disse Roberto Cláudio. Evandro deixou o local às pressas para assistir ao jogo do Ceará Sporting Club e não se pronunciou.