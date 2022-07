Ciro Gomes entrega pesquisa a pré-candidatos do PDT e explica ausência de Cid em nova reunião

O pré-candidato a presidente e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) participou rapidamente de um novo encontro com os quatro pré-candidatos do PDT nesta quarta-feira, na sede do partido em Fortaleza. Ao sair, cerca de 20 minutos após a chegada da governadora Izolda Cela ao local, o líder do grupo disse que entregou os dados da pesquisa contratada pelo partido para avaliar os nomes e deixou os correligionários conversando sobre os dados.

"O André (Figueiredo) e eu apresentamos a pesquisa e, ao cabo dela, os surpreendi com um repto: olha, eu vou sair e vou deixar vocês conversando aí para acharem um caminho vocês, que não serei eu que vou definir isso", afirmou Ciro, ao Diário do Nordeste, ao deixar a sede do PDT.

Presencialmente participam o ex-prefeito Roberto Cláudio, Izolda Cela e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. O deputado federal Mauro Filho participa remotamente, de Brasília, devido à agenda cheia do Congresso Nacional.

O presidente estadual, André Figueiredo, também está de forma remota. Ele está em viagem internacional em Genebra, na Suíça, com o presidente nacional, Carlos Lupi.

Legenda: Pré-candidatos estão reunidos na sede do PDT em Fortaleza Foto: Alessandra Castro

Ausência de Cid

Ciro Gomes também falou sobre a ausência de Cid na reunião. Ele disse que a filha mais nova do senador testou positivo para a Covid-19 e a família está cumprindo isolamento social.

Há meses, o ex-governador não se manifesta sobre as definições eleitorais do PDT e tem estado ausente de eventos e encontros entre as lideranças.

Definição do nome

Diante do acirramento entre os pré-candidatos no Ceará, principalmente Izolda e Roberto Cláudio, o PDT contratou pesquisa para avaliar o desempenho dos quatro nomes entre o eleitorado cearense. A expectativa, segundo Ciro, é de que os dados sejam divulgados após a reunião dos pré-candidatos, ainda nesta quarta-feira.

Sobre a pesquisa, Ciro ressaltou que ela não tem desempenho sozinha, "mas é um insumo necessário pra gente informar".