PDT fará pesquisa de opinião para definir candidato ao Governo do Ceará, com prazo até 10 de julho

O presidente do PDT Ceará, deputado federal André Figueiredo informou que o partido tem a intenção de divulgar até o próximo dia 10 de julho pesquisa eleitoral a respeito da disputa pelo Governo do Ceará em 2022. A consulta faz parte do processo da legenda pedetista para definir qual será o candidato governista à sucessão estadual. Ainda segundo Figueiredo, a pesquisa está em fase de "contratação e registro".

Concorrem internamente pela vaga a governadora Izolda Cela, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, e o deputado federal, Mauro Filho.

Os quatro estiveram reunidos com o ex-ministro e candidato à presidente Ciro Gomes (PDT), na tarde desta terça-feira (28). Nos próximos dias, a previsão é de que os principais líderes do partidos tenham uma série de reunião também com aliados como parte do processo de escolha.

Enquanto Ciro já convidou o presidentes do PSD, Domingo Filho, e o deputado estadual e liderança do PP, Zezinho Albuquerque para reuniões, André Figueiredo tem se reunido com figuras importantes do PT, como o deputado federal José Guimarães.

Em relação ao ex-governador Camilo Santana (PT), Figueiredo disse que "o senador Cid (Gomes, do PDT) ficou incumbido de conversar com ele". Ele acredita que o diálogo deve ocorrer ainda nessa semana.