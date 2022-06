Em período decisivo, líderes de PT e PDT se encontram em Brasília e defendem aliança no Ceará

O vice-presidente nacional do PT José Guimarães e o presidente do PDT no Ceará André Figueiredo se encontaram na tarde desta terça-feira (28) em Brasília e defenderam manutenção da aliança no Estado.

Às vésperas de reuniões decisivas que definirá a pré-candidatura do grupo ao Governo do Estado, o encontro entre os dois deputados federais sugere pacificação após meses de acirramento.

Nas redes sociais, José Guimarães publicou uma foto ao lado de André Figueiredo e avaliou positivamente o encontro.

"Conversamos sobre a necessidade de manutenção da aliança de êxito que existe no nosso Estado e a importância de continuarmos marchando juntos", disse o parlamentar do PT.

Ele destacou ainda que os dois partidos "em condições de manter a unidade, que deve ser buscada pelos comandos dos dois partidos e chancelada pelo ex-governador Camilo Santana e o senador Cid Gomes".

Também através das redes, André Figueiredo repercutiu o encontro e disse que os dois partidos trabalharão juntos na sucessão ao Governo do Estado.

Cenário

A sinalização ocorre em meio a um cenário no qual o grupo governista começa, nesta terça-feira (28), o processo de definição do candidato ao governo do Estado do Ceará.

O counista Inácio Aguiar informou nesta terça-feira que o pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, vai receber, durante a tarde, os quatro pré-candidatos do partido ao governo.

Os pré-candidatos do PDT são a governadora Izolda Cela, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

Ainda segundo apurou o colunista, a definição do candidato governista ao Palácio Abolição não deve ser concluída imediatamente. A expectativa é que a definição deve ser concluída entre a primeira e segunda semana de julho.