Ciro Gomes convoca pré-candidatos do PDT; começa a definição do candidato ao governo

O grupo governista começa nesta terça-feira (28) o processo de definição do candidato ao governo do Estado do Ceará que representará a aliança nas eleições de outubro. Mais do que isso: começam a ser tratados os cargos majoritários disponíveis para disputa nas urnas.

O pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, vai receber, no inicio da tarde, os quatro pré-candidatos do partido ao governo.

Os pré-candidatos do PDT são a governadora Izolda Cela, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

Ao longo desta semana, apurou ainda esta coluna com exclusividade, dois outros importantes agentes políticos do grupo governista terão encontro com Ciro: o ex-vice-governador Domingos Filho, presidente estadual do PSD, e o deputado estadual Zezinho Albuquerque, líder do Progressistas no Ceará.

A convocação dos aliados já aconteceu. Como foram chamados também os presidentes de dois importantes partidos do grupo governista, subentende-se que tratarão também do cargo de vice-governador. Publicamente, o PSD pleiteia a vaga, mas o PP também tem um peso eleitoral a ser considerado.

Como na disputa pelo Senado há um acordo para a candidatura de Camilo Santana (PT), duas vagas de suplentes dele ainda são alvo da cobiça de aliados e podem entrar nas articulações para a decisão do cabeça de chapa.