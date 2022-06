Encontro de Ciro com pré-candidatos sela 'unidade' no PDT e define início de diálogo com aliados

O encontro do ex-ministro Ciro Gomes com os pré-candidatos do PDT ao governo do Estado, primeiro ato para a definição do candidato ao governo do Estado, conforme antecipado por esta Coluna, teve pedido de coesão dos nomes que concorrerem à indicação, definição de escuta dos partidos aliados e o fortalecimento da pré-candidatura de Ciro entre os pedetistas neste momento de fim de pré-campanha.

Ficou definida ainda a realização e divulgação de uma pesquisa de opinião com expectativa de divulgação no dia 10 de julho. Antes disso, evidentemente, não deve haver definição do nome.

Diante do clima de incertezas e de disputa que marcou a primeira quinzena de junho para os aliados, o PDT cumpriu etapas estratégicas para tentar pacificar os ânimos entre os membros do partido.

Primeiro, a bancada na Assembleia Legislativa, alvo de divergência entre seus 13 membros, se reuniu para afirmar um alinhamento, sob comando de Evandro Leitão, presidente da Assembleia e um dos pré-candidatos.

O mesmo movimento aconteceu entre os deputados federais do partido, para divulgar uma espécie de “unidade” para os entendimentos e resoluções da candidatura.

E, por último, o chamado do líder maior do grupo governista, como ato de consolidação para passar uma imagem da retomada de unidade entre os aliados depois das turbulências, no momento que têm início o processo de definição da candidatura.

Ao mesmo tempo que os pedetistas estavam reunidos em Fortaleza, o presidente estadual do partido, deputado federal André Figueiredo, e o líder que detém maioria no PT Ceará, deputado José Guimarães, publicaram notas relatando uma “conversa positiva” sobre a manutenção da aliança entre PDT e PT no Estado.

A inclusão do PT nessa conversa sinaliza que o PDT está buscando os aliados para tentar acalmar os ânimos.

Ficou definido ainda o início das conversas com os partidos aliados. Zezinho Albuquerque, do PP, e Domingos Filho, do PSD, puxam a lista.

Pesquisa de Opinião

O deputado André Figueiredo confirmou que o partido fará uma pesquisa de opinião e fará registro na Justiça Eleitoral para que possa ser publicada. O objetivo, disse a legenda, é dar transparência ao processo de escolha do candidato.