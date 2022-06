Bancada federal do PDT defende unidade para disputa estadual no Ceará

Depois da bancada pedetista na Assembleia Legislativa lançar nota pela unidade do partido em apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, foi a vez da bancada cearense na Câmara dos Deputados se pronunciar.

As mensagens das bancadas nas duas casas legislativas buscam mostrar unidade a poucos dias da definição do partido sobre o nome que deve representar o grupo na disputa estadual.

Divergências

Na semana passada, durante evento regional do PDT na Capital, uma série de divergências entre pedetistas acabou ofuscando o protagonismo de Ciro Gomes. O encontro do partido tinha como foco o reforço à pré-candidatura presidencial.

O episódio passou a exigir dos pedetistas uma postura de unidade para os próximos dias por conta do risco de perder aliados por conta da oposição e da desmobilização interna.

Leia a nota na íntegra:

A bancada federal do PDT Ceará, em consonância com a bancada estadual, segue firme no apoio incondicional à pré-candidatura de Ciro Gomes ao cargo de Presidente da República do Brasil.

Os Deputados Federais afirmam também que a candidata ou candidato ao Governo do Estado do Ceará contará com o apoio irrestrito e empenho inegociável de cada um dos membros da bancada.

O PDT acredita no trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de vários anos no Ceará e por isso está unido, forte e motivado para o próximo pleito eleitoral.