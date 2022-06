Em busca da unidade no Ceará, PDT reúne bancada e reafirma apoio a Ciro Gomes

A bancada estadual do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará se reuniu nesta terça-feira (21) e publicou uma nota conjunta em apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República e ao nome do partido à sucessão estadual — que deverá ficar entre Izolda Cela, Roberto Cláudio, Evandro Leitão e Mauro Filho.

Na última quarta-feira (15), o evento regional do partido em apoio à pré-candidatura de Ciro ao Palácio do Planalto acabou sendo ofuscado pela disputa interna principalmente entre Izolda e Roberto Cláudio na corrida pela indicação do grupo ao Executivo estadual.

O clima nada ameno gerou bate-boca nos bastidores entre parlamentares e o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi. O foco, que seria o protagonismo de Ciro, acabou tomando rumos diferentes. Nos últimos dias, o clima que se desenhou foi de racha interno.

Ao Diário do Nordeste, o deputado Sérgio Aguiar, que participou do encontro, afirmou que o "mal estar" desse episódio do evento regional do partido não deverá seguir para a campanha.

"Seja qualquer um dos nossos pré-candidatos estaremos juntos. Estamos todos nós, os deputados estaduais, juntos para referendar aquilo que for definido", disse o pedetista.

Pré-candidaturas

Publicamente, aliados do governo defendem a independência do PDT na escolha do nome. Nos bastidores, no entanto, lideranças regionais e dirigentes já se antecipam e tentam interferir na escolha do candidato pedetista.

O PT, por exemplo, já deixou pública a preferência pela governadora. O ex-governador Camilo Santana, inclusive, tem reforçado elogios à gestora em diversos eventos que participa.

A expectativa é que o PDT deverá definir o nome na primeira quinzena de julho.

Enquanto a definição não acontece, o pré-candidato de oposição, Capitão Wagner (UB), começa a fletar com partidos da base governista.

PP, MDB e PSD são os alvos do União Brasil. O deputado federal chegou a sugerir a vaga de vice-governador ao PSD, de Domingos Filho.

Leia nota na íntegra:

A bancada estadual do PDT esteve reunida na tarde desta terça-feira (21/06) para reafirmar o total e irrestrito apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. Os parlamentares que compõem a bancada reafirmaram também que o candidato ou candidata do PDT que disputará as próximas eleições ao Governo do Estado contará com apoio de todos os deputados estaduais.

A bancada reforça a unidade e o compromisso em torno do atual projeto que está em curso no Ceará. Este projeto tem feito o Estado avançar em todas as áreas, melhorando assim a qualidade de vida de toda a população cearense.