Sarto reforça apoio a Roberto Cláudio: "reúne as qualidades para ser um grande governador"

Em meio às turbulências internas e externas sobre a definição do nome do PDT para a sucessão Estadual, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), saiu em defesa da oficialização da candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), enquanto o ex-governador Camilo Santana (PT) respaldou o desejo da governadora Izolda Cela (PDT) de concorrer à reeleição.

Questionado pelo Diário do Nordeste sobre a manutenção da sua posição em defesa de seu antecessor, Sarto reforçou que Roberto Cláudio "reúne todas as qualidades para ser também um grande governador".

José Sarto Prefeito de Fortaleza "Os quatro pré-candidatos do PDT são quadros capazes de representar o partido e a marca que nosso grupo político traz consigo, de tradição na educação de qualidade, equilíbrio fiscal e investimento público para promover justiça social. Eles têm capacidade de diálogo, seriedade e currículo para isso. Mas já declarei antes quando perguntado e reitero minha posição pessoal a respeito de Roberto Cláudio que, na minha opinião, foi o melhor prefeito da história de Fortaleza, e reúne as qualidades para ser também um grande governador"

Para Sarto, as últimas pesquisas reforçam o seu posicionamento. "Me parece que essa também é a impressão majoritária dos cearenses. As pesquisas mostram isso. E pesquisa é um critério importantíssimo, porque traduz o sentimento e a vontade do eleitorado", frisou.

O prefeito de Fortaleza foi o primeiro líder do grupo governista a declarar apoio direto a um dos nomes do PDT, em março, e desencadeou outras falas públicas, principalmente de vereadores da Capital.

Nesta sexta-feira (8), há pouco, o ex-governador Camilo Santana defendeu que Izolda tenha "o direito" de concorrer a reeleição.

"Defender que seja dado à governadora Izolda Cela, do PDT, o direito a buscar a reeleição, por sua seriedade e competência, é questão de justiça", escreveu o petista nas redes sociais.