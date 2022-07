Roberto Cláudio diz que oposição 'tem aceitação popular' e que campanha será dura em qualquer circunstância

Em meio ao fogo cruzado nos bastidores da aliança governista, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, pré-candidato do PDT ao governo do Estado, disse, em entrevista nesta sexta-feira (8), que a oposição no Ceará "tem aceitação popular" e que a formatação de uma aliança não é um "fim em si", mas feita para vencer a eleição e governar.

Ao exaltar os opositores, Roberto Cláudio quis fazer um tipo de "alerta" aos aliados de que não será fácil vencer a eleição em qualquer circunstância.

A despeito da guerra de bastidores entre aliados dele e da governadora Izolda Cela, o ex-gestor disse ainda que ele, Izolda, Evandro Leitão e Mauro Filho têm um acordo para que, após escolhido o candidato, todos estejam juntos na disputa para mentar o comando do governo do Estado.

"Tudo isso, os boatos as disputas, os desejos, tudo é da natureza da política. O mais importante é que nós quatro, independentemente da decisão de quem seja o candidato, estaremos juntos", disse o ex-prefeito em entrevista à Rádio Jovem Pan Fortaleza.

Turbulência interna

O PDT enfrenta um momento de grande turbulência com os aliados e até internamente por conta da disputa entre as candidaturas do ex-prefeito e da governadora.

Na quinta-feira (7), um grupo de partidos soltou nota em apoio ao nome de Izolda Cela. Outros, pressionam para serem ouvidos no processo.

Roberto Cláudio, por sua vez, já recebeu apoio público de lideranças do PDT como o prefeito de Fortaleza, José Sarto, do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e sinalizações fortes de Ciro Gomes.

A decisão do partido pode sair no próximo dia 18, dois dias antes do início do prazo para as convenções partidárias.