Ao expor desejo de candidatura, Izolda sinaliza ao PDT e aos aliados que manterá pretensão até o fim

A governadora Izolda Cela é pré-candidata ao governo do Estado pelo PDT. Isso já está posto, não é novidade. Por que, então, a gestora fez postagem nas redes sociais na noite desta quinta-feira (8), para reforçar esse desejo? A resposta está nos bastidores da disputa entre os pré-candidatos do partido ao governo do Estado, cada vez mais quente.

Ao expor diretamente a intenção, a governadora Izolda deixa ainda mais claro o seu desejo de concorrer à reeleição e sinaliza ao PDT, e aos partidos aliados, que pretende ir até o fim na sua pretensão.

Izolda tem três concorrentes internos: Roberto Cláudio, Mauro Filho e Evandro Leitão. Os caminhos, entretanto, levaram a uma polarização entre ela e o ex-prefeito de Fortaleza. A disputa envolve outras lideranças fortes e está levando a aliança governista para uma hipótese cada vez mais real de rompimento.

Logo depois da publicação da chefe do Executivo veio uma 'repostagem' do ex-governador Camilo Santana (PT). Isso tem um significado. Camilo é o maior defensor da candidatura da sucessora e, ao tomar essa atitude, deixa ainda mais claro que está trabalhando para isso nos bastidores, mesmo não estando filiado ao PDT.

Posteriormente, as declarações de um grupo de partidos que está, pelo menos neste momento, alinhado com Izolda e Camilo, demonstrou que a publicação da governadora serviu de convocação às manifestações dos aliados, no momento de reta final da escolha do candidato do PDT.

Uma parte defende diretamente o nome de Izolda, caso de PT, MDB, PV e PP. Outros como PSDB e Republicanos pedem para ser ouvidos no processo de definição do PDT.

Outro lado na disputa interna

Do outro lado da disputa, nos bastidores, está o ex-prefeito Roberto Cláudio, que já recebeu apoio do prefeito de Fortaleza, José Sarto, de Ciro Gomes e do presidente nacional do partido, Carlos Lupi.

A cada encontro de alinhamento dos pré-candidatos, um entendimento parece estar ficando mais difícil. A temperatura é altíssima e os desentendimentos entre as lideranças já se tornaram públicos.

É difícil supor neste momento, até mesmo, se o governismo sairá minimamente coeso neste processo.