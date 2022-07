Sob pressão de aliados, presidente do PDT Ceará diz que "não haverá chances para o atraso"

Presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo lançou nota na manhã desta sexta-feira (8) após vários partidos que integram a aliança governista pressionarem por mais diálogo com os aliados antes da escolha do candidato governista - com um forte tom de apoio a governadora Izolda Cela (PDT), uma das pré-candidatas do partido à sucessão estadual.

"Nós, que fazemos o PDT, estamos muito honrados pelas múltiplas declarações de apoio de partidos aliados e, principalmente, do povo cearense aos nossos pré-candidatos", ressaltou Figueiredo. O texto enaltece ainda as qualidades dos quatro pré-candidatos pedetistas.

Além de Izolda, concorrem o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), e o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT).

André Figueiredo Presidente do PDT Ceará "São tantos motivos que me deixa, enquanto Presidente Estadual e Vice Nacional de um Partido que milito há 38 anos, extremamente honrado de afirmar que, unidos, autodeterminados, leais, competentes, não haverá chances para o atraso".

Contudo, não há resposta específica ao pedido das legendas aliadas por maior participação na definição de quem será o candidato governista ao Palácio da Abolição. No momento, apesar de quatro pré-candidaturas, o acirramento tem escalado em torno dos nomes de Izolda Cela e Roberto Cláudio.

Pressão dos aliados

PT, MDB, PP, PV e PCdoB lançaram um manifesto, na noite desta quinta-feira (7), em defesa da candidatura da governadora Izolda Cela à reeleição. O texto foi elaborado durante reunião entre os dirigentes durante a tarde.

"Acreditamos que a construção de uma candidatura deve ser o resultado da unidade e do diálogo entre todos os partidos", diz o texto do manifesto - que passou pelo crivo do ex-governador Camilo Santana (PT) antes de ser divulgada.

O PSDB e o Republicanos também se manifestaram nesta quinta. O presidente do PSDB Ceará, Chiquinho Feitosa, divulgou nota oficial da legenda tucana, onde pede "diálogo respeitoso e transparente" do PDT e afirma "desejo de participar de forma mais efetiva" do processo de escolha.

"Nós do PSDB, que compomos o arco de aliança que tem ajudado a governar o Estado do Ceará nos últimos anos, com a garantia de muitos avanços, afirmamos aqui nosso desejo de participar de forma mais efetiva do processo de escolha do(a) candidato(a) que irá representar esse projeto nas eleições ao Governo do Estado, no próximo mês de outubro, através de diálogo respeitoso e transparente, cabendo ao PDT a condução desse processo".

O presidente do Republicanos no Ceará, vereador Ronaldo Martins, também divulgou nota na qual diz que o partido deseja "fazer parte do processo de definição de quem vai governar o Ceará pelos próximos quatro anos".