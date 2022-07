Frente partidária faz manifesto em defesa da candidatura à reeleição de Izolda Cela

Dirigentes do PT, MDB, PP, PV e PCdoB lançaram um manifesto, na noite desta quinta-feira (7), em defesa da candidatura da governadora Izolda Cela à reeleição.

"A manifestação pública da governadora Izolda Cela colocando seu nome para continuar governando o Estado, firmando-se na responsabilidade e compromisso com o povo do Ceará e em nome da união a ser construída através do diálogo de todas as forças políticas, é fato de grande relevância a exigir nossa consideração", escrevem os dirigentes no manifesto.

"Acreditamos que a construção de uma candidatura deve ser o resultado da unidade e do diálogo entre todos os partidos", concluem.

O encontro ocorreu no Hotel Amuarama, em Fortaleza, e contou com a presença do presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin, o deputado federal José Guimarães (PT), além do presidente do PV, Marcelo Silva.

O PP foi representado pelo deputado estadual Zezinho Albuquerque. O PCdoB também enviou representante para a reunião. Já o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) participou de forma virtual.

José Guimarães (PT) Deputado federal "Tem uma crise instalada dentro da aliança e temos que, para preservar a aliança, escolher o caminho que for melhor. Achamos que quem deveria estar conduzido era Camilo, Cid e a governadora, portanto, acho que ela tem que comandar, tem dado demonstrações fortes"

Eleição 2022

Horas antes do encontro da frente partidária, Izolda Cela reafirmou a disposição de tentar disputar a reeleição no Ceará. "Coloco meu nome para unir. Sigo defendendo o respeito e o diálogo porque não se faz nada sozinho", escreveu nas redes sociais. A publicação foi compartilhada pelo ex-governador Camilo Santana (PT).

A mandatária enfrenta uma disputa polarizada dentro do PDT contra o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), para tentar ser escolhida como cabeça de chapa governista.