"Coloco meu nome para unir", diz Izolda Cela em meio à escalada da crise no PDT

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), reafirmou a disposição de tentar disputar a reeleição no Ceará. "Coloco meu nome para unir. Sigo defendendo o respeito e o diálogo porque não se faz nada sozinho", escreveu nas redes sociais. A publicação foi compartilhada pelo ex-governador Camilo Santana (PT).

A mandatária enfrenta uma disputa polarizada dentro do PDT contra o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), para tentar ser escolhida como cabeça de chapa governista.

Além deles, disputam a vaga o deputado federal Mauro Filho e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

Polarização

O impasse se dá porque o ex-prefeito tem apoio de lideranças nacionais do PDT, como o ex-ministro Ciro Gomes e o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi. Reforça o grupo de aliados do político a bancada de vereadores do PDT de Fortaleza.

Já o nome de Izolda é defendido por lideranças do PT, PP e MDB. Essas siglas ameaçam lançar candidatura própria ou reforçar a oposição caso a mandatária seja preterida na disputa. Izolda e seus aliados defendem, inclusive, que o critério de escolha do candidato leve em consideração a opinião dos partidos que compõem o arco de aliança.