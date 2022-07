Camilo Santana declara apoio à pré-candidatura de Izolda Cela: "é questão de Justiça"

O ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) declarou publicamente nesta sexta-feira (8) apoio à pré-candidatura da governadora Izolda Cela (PDT). A publicação nas redes sociais foi feita após discurso polêmico do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) sobre a manutenção da aliança com o petista no Ceará.

"Defender que seja dado à governadora Izolda Cela, do PDT, o direito a buscar a reeleição, por sua seriedade e competência, é questão de justiça", escreveu o petista nas redes sociais.

A fala de Camilo ocorre horas depois de Ciro Gomes afirmar não saber se o ex-governador continua aliado.

"Lula é tão irresponsável que está lá se acertando com Eunício e já pegou o governador de lá - já prometeu que vai ser ministro - que era nosso aliado, ou é nosso aliado. Ainda não sei direito como é que vai desdobrar isso lá. Está lá a confusão danada produzida pelo Lula", disse Ciro ao Avesso Podcast.

Apoio

Desde que deixou o governo, Camilo tem articulado apoio ao nome da governadora pelo interior do Ceará. A articulação ocorre inclusive com adversários de Ciro Gomes, como é o caso do ex-senador Eunício Oliveira (MDB).

Em contrapartida, a cúpula do PDT tem atuado para emplacar o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O próprio Carlos Lupi, presidente nacional do partido, já fez declarações públicas em apoio ao ex-gestor.

Nos bastidores, há cobrança para que Camilo participe mais ativamente nos debates de sucessão com o PDT. "Quem deveria estar conduzindo isso (sucessão) é Camilo, Cid e a governadora", disse José Guimarães, nessa quinta-feira (7).

Alianças

Com Cid Gomes afastado das negociações, coube a Ciro formalizar reuniões com os quatro pré-candidatos do PDT ao governo estadual e encomendar pesquisa interna para ajudar na tomada de decisão.

A falta de atenção com aliados durante a crise interna no PDT tem gerado incômodos públicos nos últimos dias. Nessa quinta (7), cinco partidos aliados do governo realizaram reunião e emitiram nota conjunta em apoio à governadora Izolda Cela e pedindo "diálogo" com o núcleo do PDT.

Ao Diário do Nordeste, integrantes da reunião confirmaram que o conteúdo da nota recebeu o aval de Camilo Santana antes de ser tornado público.

O cenário de crise se intensificou ainda mais com a publicação de notas do PSDB e do Repulicanos cobrando participação no debate de sucessão estadual.