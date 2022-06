Presidente do PDT declara apoio a Roberto Cláudio como candidato ao Governo do Ceará

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, defendeu abertamente o apoio ao nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para ser o candidato do partido na eleição ao Governo do Ceará neste ano, durante evento do PDT realizado na manhã desta quarta-feira (15), em Fortaleza.

O partido tem quatro pré-candidatos, mas os nomes do ex-gestor da Capital e o da governadora Izolda Cela têm gerado mais mobilizações tanto internamente na sigla como externamente, entre aliados.

Carlos Lupi Presidente Nacional do PDT "Eu não sou eleitor aqui do Ceará, mas eu vejo o Roberto Cláudio com todas as condições, por ter sido prefeito da Capital, por ter experiência, um homem profundamente carismático, 8 anos de mandato na Prefeitura dá a ele uma condição muito grande. Isso não quer dizer que a Izolda não tenha (condições), apenas eu estou manifestando a minha opinião"

Também são pré-candidatos o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), e o deputado federal Mauro Filho (PDT).

Questionado sobre aliados manifestarem "veto" a um dos pré-candidatos e ameaçarem romper alianças, o que já foi ventilado por lideranças no PT, no MDB e no PP, Lupi subiu o tom, lembrando que "quem veta pode ser vetado" e que cabe aos pedetistas definirem o nome com mais chances de vitória.

Legenda: Ele ponderou que a decisão sobre quem deve disputar o Executivo Estadual será tomada de forma democrática dentro do partido Foto: Fabiane de Paula

"Eu costumo dizer o seguinte: eu não digo quem será o candidato do PDT nem quem será o candidato do MDB, eu tenho que dizer, depois que a escolha democrática acontecer, quem é o candidato do meu partido, PDT. Como diz um ditado popular: cada um cuida do seu. (...) Eu não veto ninguém, mas não me vetem ninguém também", ressaltou.

Essa não foi a primeira vez em que Lupi manifestou preferência por Roberto Cláudio. Anteriormente, em entrevista ao jornal O Globo, ele questionou a popularidade da atual governadora do PDT. Dessa vez, no entanto, o apoio a Roberto Cláudio, em evento ao lado do ex-prefeito, foi mais direto.

"Não tem competição"

Participante do evento, Roberto Cláudio tentou evitar o tema ao ser questionado, mas amenizou a dualidade interna sobre os pré-candidatos apresentados.

Legenda: O presidente nacional do PDT participa de encontro regional em Fortaleza, ao lado de lideranças como Ciro Gomes e Roberto Cláudio Foto: Fabiane de Paula

"A gente não tem competição interna, nós temos uma corrida, uma dinâmica partidária, que tem como proposta ouvir a população cearense, construir uma visão de futuro para o Ceará. E nós estamos cada um colhendo ideias, trabalhando para, na frente, nos unirmos em torno de um projeto e, eventualmente, de um nome que vai ser o candidato ou candidata", destacou.

Na terça-feira (14), em almoço com a bancada de vereadores do PDT de Fortaleza, Lupi alfinetou o Partido dos Trabalhadores, dizendo acreditar que "o PT vai ter juízo de entender que essa obra tem que continuar" sobre a aliança estadual entre as duas legendas.

Na ocasião, tanto ontem como hoje, ele citou a dobradinha das duas siglas no comando do Executivo Estadual nos últimos 16 anos.

Evento

O encontro regional do PDT, que inicia pelo Ceará, busca reafirmar o apoio ao pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT). Nas últimas semanas, Lupi confirmou ter recebido ligações do ex-presidente Lula (PT) na tentativa de reaproximar as duas siglas após desgaste.

Além de lideranças da sigla no Ceará, o encontro reúne outros representantes do partido no Nordeste, como a vice-prefeita de Natal Aila Cortez; a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Santos; o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo; a vice-prefeita de Recife, Isabella de Roldão; o vice-prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa, e o senador pelo Maranhão Weverton Rocha.