"PT vai ter juízo de entender que essa obra tem que continuar", diz Lupi sobre aliança no Ceará

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi disse, nesta terça-feira (14), "ter certeza" de que "o PT vai ter juízo" para continuar a aliança entre os dois partidos na disputa eleitoral pelo Palácio da Abolição. Com acirramento entre os nomes da governadora Izolda Cela (PDT) e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) no embate interno para ser o candidato governista, a legenda petista tem feito ameaças de desembarcar da parceria.

Cid (Gomes, do PDT), oito anos o PT, com representação do Camilo (Santana), e agora é a hora do PDT". Carlos Lupi Presidente nacional do PDT "Essa é uma aliança histórica. (...) Eu tenho certeza que o PT vai ter juízo de entender que essa obra tem que continuar e que o parâmetro é fazer sempre a permuta. Oito anos foi o

Lupi está em Fortaleza para o seminário "O PDT sabe fazer", nesta quarta-feira (15), promovido pela cúpula nacional do partido trabalhista e que contará com ciclo de palestra de gestores e ex-gestores da sigla. Hoje, ele visitou a Câmara Municipal de Fortaleza para almoço com os vereadores do PDT na Casa.

Em entrevista coletiva, Lupi elogiou Roberto Cláudio, a quem chamou de "um dos mais brilhantes administradores públicos que tivemos". Ele também falou sobre a escolha de qual pedetista será o cabeça da chapa governista para o Governo do Estado e destacou que a disputa "é salutar".

"Já temos um projeto aliado que está aí há 16 anos no poder, temos a pretensão de continuar nesse projeto, avançando mais. (...) O nome que for escolhido vai ser aquele que melhor representar, com mais força, as possibilidades reais de vitória e a unidade partidária", ressaltou.

Legenda: Antonio Henrique, presidente da Câmara, e Carlos Lupi, antes de almoço com bancada do PDT Foto: Câmara Municipal de Fortaleza

Polarização nacional

Sobre as pesquisas de intenção de voto para a disputa presidencial, na qual o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, tem permanecido em terceiro lugar, sem crescimento no percentual, Lupi afirmou que elas representam "um pouco da fotografia da memória que o povo tem".

Contudo, apesar disso, ela ressaltou que acredita que Ciro tem "todas as chances de ir para o segundo turno e vencer a eleição".

"Nós somos o único partido, único candidato que tem projeto escrito, onde temos cada setor da economia nacional um diagnóstico e a solução. (...) Eu tenho a certeza absoluta que o Ciro é o mais preparado, não só pela história e experiência, mas pela sua competência".