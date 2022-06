Presidente nacional do PDT reúne bancada de vereadores em almoço na Câmara de Fortaleza

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, participará de almoço, a partir das 13 horas, nesta terça-feira (14), na Câmara Municipal de Fortaleza, com a bancada do PDT. O encontro foi confirmado pela assessoria da Presidência da Casa.

O partido tem a maior bancada de vereadores na Câmara, com 10 representantes, dentre eles o presidente da Casa, Antônio Henrique, e o vice-presidente, Adail Júnior.

O encontro acontece em meio ao impasse sobre a escolha do candidato governistas nas eleições de 2022. Apesar de ter quatro pré-candidatos, a disputa tem se acirrado entre a governadora Izolda Cela e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Além deles, são cotados o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado Mauro Filho.

A bancada de vereadores na Câmara tem sido mobilizada principalmente por Roberto Cláudio, com apoio do atual prefeito, José Sarto, o primeiro a declarar apoio público a um dos nomes no páreo do PDT.

Na quarta-feira (15), o partido promoverá um ciclo de palestras com a cúpula nacional do partido, dentre eles o pré-candidato a presidente Ciro Gomes, além de lideranças políticas no Estado, como a própria Izolda Cela e o senador Cid Gomes.

Reafirmação do apoio a Ciro

O encontro servirá também para que os correligionários "reafirmem" o apoio a pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. Nas últimas semanas, Carlos Lupi cconfirmou ter recebido ligações do ex-presidente Lula na tentativa de reaproximar as duas siglas após desgaste.

No material de divulgação do evento, o PDT diz que o ciclo de palestras foi pensado para "renovar sua esperança no Brasil e em Ciro Gomes". Os participantes também irão tratar de experiências em gestões públicas comandadas pelo partido em cidades do nordeste.

Além das lideranças do PDT no Ceará, também falarão no evento a vice-prefeita de Natal Aila Cortez; a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Santos; o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo; a vice-prefeita de Recife, Isabella de Roldão; o vice-prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa, e o senador pelo Maranhão Weverton Rocha.