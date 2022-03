Presidente da Câmara de Fortaleza acompanha Sarto e declara apoio a Roberto Cláudio no PDT

Enquanto uma ala da base governista tenta minimizar a ação do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em tornar público o apoio ao ex-prefeito Roberto Cláudio na disputa dos pré-candidatos do PDT, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, também publicizou o apoio ao ex-prefeito nesta sexta-feira (4).

Durante evento do PSD na Assembleia Legislativa do Ceará, Antônio Henrique fez côro ao discurso de Sarto.

"Dentro do PDT temos vários nomes, muitos bons, competitivos, mas não tenho duvidas de que o do ex-prefeito Roberto Cláudio é o melhor nome para o momento que estamos vivendo ao final do Governo Camilo Santana", disse o vereador.

O apoio de Antônio Henrique, enquanto líder do Legislativo, tem peso na disputa pela capacidade de articulação na Capital, região que concentra 25% do eleitorado no Estado. Ainda na quinta-feira (3), após a fala de Sarto, outros vereadores do PDT fizeram manifestações de apoio ao prefeito, ainda que algumas em tom mais discreto.

Declaração de Sarto

Em um movimento inédito na disputa de pré-candidatos do PDT, o prefeito José Sarto declarou apoio público a um dos nomes e esquentou as discussões internas no partido.

"Compreendo que, pelo contexto atual, pelo que representa hoje a política, que deve combater o ódio, deve ter muita tranquilidade. O nome que hoje representa, encerra e traduz, a meu juízo, o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência, conhece o Ceara, é o Roberto Cláudio", disse Sarto.

O apoio explícito acontece em um cenário no qual a vice-governadora, Izolda Cela, ganha força como candidata do PDT. Logo depois, o governador Camilo Santana (PT) disse que a fala de Sarto foi uma "posição pessoal" e que o nome sairá no "momento certo".