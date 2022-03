Após Sarto, vereadores pedetistas de Fortaleza iniciam movimento a favor de Roberto Cláudio

Pelo menos a metade da bancada do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza repercutiu nas redes sociais, nesta quinta-feira (3), o apoio declarado do prefeito José Sarto (PDT) ao nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para liderar o grupo governista na sucessão do governador Camilo Santana (PT).

Longe de ser uma reação fervorosa, parlamentares repostaram nos stories do Instagram a declaração do prefeito da Capital com manifestações de apoio.

Entre os vereadores do PDT que se posicionaram, estavam Adail Jr, Enfermeira Ana Paula, Júlio Brizzi, Lúcio Bruno e Paulo Martins. Muitos deles reagiram com "palminhas" ou declarações breves de que estavam ao lado do pedetista.

Nos grupos internos de comunicação, aliados do ex-prefeito foram "incentivados" a demonstrar apoio publicamente em um dos momentos cruciais para a definição do candidato do PDT.

Além de Roberto Cláudio, estão na disputa interna a vice-governadora Izolda Cela, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.

Aliados

O Partido Cidadania, de Fortaleza, que é comandado por aliados de Roberto Cláudio, como o vereador Michel Lins e o deputado estadual Júlio César Filho, também publicou nas redes sociais que prefere o ex-prefeito de Fortaleza.

Quem também repostou a notícia nas redes sociais foi o deputado estadual Queiroz Filho, que chegou à Assembleia Legislativa apadrinhado pelo ex-prefeito.

Declaração

Questionado, nesta quinta (3), sobre o melhor nome para liderar o grupo governista na disputa eleitoral de outubro, o prefeito José Sarto (PDT) não deixou de dar uma resposta.

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza Compreendo que, pelo contexto atual, pelo que representa hoje a política, que deve combater o ódio, deve ter muita tranquilidade. O nome que hoje representa, encerra e traduz, a meu juízo, o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência, conhece o Ceara, é o Roberto Cláudio

Ao colunista Inácio Aguiar, o governador Camilo Santana preferiu minimizar o movimento iniciado por Sarto. Segundo ele, a declaração é uma “posição pessoal do prefeito” e que o nome “de consenso” será anunciado “no momento certo”.

Definições

Se de fato o nome escolhido pelo grupo para a sucessão de Camilo estiver entre os pré-candidatos já anunciados pelo partido, esse é o momento da mobilização interna.

Roberto Cláudio já vem perdendo terreno desde que deixou o Paço Municipal. Evandro Leitão tem se mobilizado entre lideranças do interior e a vice-governadora Izolda Cela tem ganhado força com o estilo conciliador em meio a dificuldades com o Partido dos Trabalhadores.

É claro que a definição vai além de movimentações pontuais, mas quem quer ser candidato vai precisar mostrar que está disposto a ser.