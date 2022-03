Camilo diz que apoio de Sarto a Roberto Cláudio é 'posição pessoal'; nome sairá 'no momento certo'

O posicionamento do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), de apoio ao nome de Roberto Cláudio como candidato do partido ao governo do Estado está agitando os bastidores do grupo governista cearense. O governador Camilo Santana, em declaração exclusiva a esta coluna diz se tratar de uma “posição pessoal do prefeito”, mas que um nome “de consenso” será anunciado “no momento certo”.

A declaração de apoio de Sarto a Roberto Cláudio foi dada na manhã desta quinta-feira (3) em entrevista no Paço Municipal. Ao ser questionado pelo repórter do Diário do Nordeste, Felipe Azevedo, sobre a sucessão, Sarto abriu a sua preferência pelo correligionário.

Ao também manifestar-se sobre o assunto, o governador Camilo Santana, um dos principais líderes governistas, tenta acalmar os aliados em um momento de definição das alianças e no início do diálogo com os partidos.

Camilo Santana Governador “Essa é a opinião pessoal do Sarto. Em respeito aos demais pré-candidatos, ao projeto e em respeito aos nossos aliados, o nome de consenso será anunciado no momento correto”.

Prestes a deixar o governo, o que deve acontecer no próximo dia 2 de abril, Camilo Santana tem carregado consigo a vice-governadora Izolda Cela aos eventos do Estado e ao centro do governo.

Evidentemente, é do interesse de Camilo estar 100% alinhado à sua sucessora, que é uma das pré-candidatas do PDT ao cargo.

Além de Roberto Cláudio e de Izolda Cela, o PDT tem como pré-candidatos o presidente da Assembleia Lelislativa, Evandro Leitão, o deputado federal Mauro Filho. Recentemente, o deputado estadual Zezinho Albuquerque também tem manifestado desejo de concorrer ao Executivo.

