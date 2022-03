Pré-candidato pelo PDT, Roberto Cláudio fala sobre possível veto de petistas a seu nome

Nos bastidores, algumas lideranças petistas se referem a Roberto Cláudio, com frequência, como um nome próximo de Ciro Gomes, o líder maior do PDT no Estado, e também alvo de queixas por conta das críticas que faz, nacionalmente, ao PT e ao ex-presidente Lula.

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), está em plena ofensiva para dar corpo à sua pré-candidatura ao Governo do Estado. Um dos principais nomes do partido para a sucessão de Camilo Santana (PT), ele já percorreu praticamente todas as regiões do Estado, mas, neste momento, tem tentado evitar polêmicas com aliados como o PT, um dos principais da aliança governista.

Lideranças petistas locais como Luizianne Lins e Elmano de Freitas, por exemplo, defendem veto do PT ao nome do pedetista nas negociações que ainda vão acontecer. Para este grupo interno no PT, é possível a aliança com o PDT, mas desde que o partido possa participar do debate de nomes.

Luizianne e Elmano, é bom lembrar, foram os líderes da candidatura própria do PT em Fortaleza no ano de 2012 em que houve o rompimento com o PDT. À época, Luizianne era prefeita da Capital e Cid Gomes, governador do Estado. Elmano e Roberto Cláudio foram os candidatos representando as duas legenda no segundo turno, do qual o pedetista saiu vitorioso.

Além de Roberto, a vice-governadora Izolda Cela, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Evandro Leitão são os pré-candidatos do partido ao governo do Estado.

Sem vetos

O ex-prefeito, evidentemente, sabe desses movimentos internos no PT que geram dificuldade à sua pré-candidatura, mas está disposto a evitar qualquer atrito que possa dificultar os canais de diálogo.

Recentemente, em reunião do PDT, em que o partido confirmou o interesse de manter a aliança com o PT no Estado, o ex-prefeito, em contato com esta coluna, disse o que pensa sobre o assunto, sem prolongar a prosa.

Roberto Cláudio Ex-prefeito de Fortaleza “Eu não vou ficar comentando opinião pessoal de um e de outro, que apareçam aqui ou acolá. No estado, as nossas lideranças (dos dois partidos) estão alinhadas e é isso que importa. Nós aprovamos um indicativo de manutenção da aliança. Eu sou totalmente favorável à manutenção desta aliança que tem trazido avanços importantes”.

Perfil do candidato

Ex-presidente da Assembleia Legislativa, onde teve que conciliar interesses das diferentes correntes políticas com atuação no Estado, Roberto Cláudio tem repetido como mantra, sempre que questionado, a necessidade de os aliados discutirem "projeto", antes da definição dos nomes.

Por tradição, o grupo governista tem deixado a definição do nome para os últimos dias do prazo da legislação eleitoral. Até lá, há muitas questões a serem articuladas e as definições começam agora em março, com o início da janela partidária.