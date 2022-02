O que Eunício diz sobre o convite de Cid para PDT e MDB discutirem aliança no Estado

O ex-senador Eunício Oliveira (MDB) está com agenda política intensa de olho nas articulações do seu partido, o MDB, em âmbito local, mas mantém também conversas nacionais. No Ceará, a preferência da legenda é por acordo com o PT, mas o líder não descarta um acordo para uma aliança maior.

E o partido pode voltar a compor uma chapa inclusive com o PDT dos irmãos Cid e Ciro Gomes, de quem se afastou após a derrota nas urnas no último pleito. De lá para cá foram vários os embates e trocas de farpas, envolvendo Eunício e Ciro Gomes.

Apesar disso, na última segunda-feira (7), em reunião da executiva estadual, o PDT comunicou à imprensa que vai chamar os aliados da campanha que reelegeu Camilo Santana (PT) em 2018 para dialogar sobre recomposição da chapa para este ano.

O senador Cid Gomes, um dos líderes do partido, citou nominalmente o MDB, como um dos convidados para as conversas.

Cid Gomes Senador (PDT) “Não há absolutamente nenhuma restrição”.

Claro que a Coluna tinha que ouvir o ex-presidente do Senado sobre o assunto.

Ele não confirma a aproximação. Reforça que tem compromisso com o ex-presidente Lula e que tem conversado com o governador Camilo Santana. E ele soltou essa: