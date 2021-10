Justiça do Ceará profere decisão em mais um dos quase 40 processos entre Ciro e Eunício

Em mais um capítulo da desavença política em âmbito judicial, entre Ciro Gomes e Eunício Oliveira, o juiz Jorge Cruz de Carvalho julgou improcedente, nesta sexta-feira (22), ação impetrada pelo emedebista contra o ex-governador.

Mais lidas Política Fim da aliança entre Ciro e Eunício já rendeu quase 40 processos na Justiça em 7 anos

Nos autos do processo, Eunício argumenta que Ciro fez críticas a ele, em 16 e 26 de outubro de 2014, ofendendo a honra e a imagem do então senador da República naquele ano.

No dia 26, o ex-ministro escreveu nas redes sociais que "a quadrilha que quer assaltar nosso Ceará está, de novo, debochando da lei, do ministério público e da justiça eleitoral". No entanto, não chegou a citar o nome do parlamentar na publicação.

Embora reconhecendo que as palavras sejam em tom "ofensivo e de baixo calão", o juiz alega que não há provas concretas de que Ciro está se referindo ao ex-senador emedebista.

Defesa

A defesa de Ciro Gomes alega que "as postagens se deram em momento de campanha eleitoral e que as mesmas se referiam à troca de críticas entre candidatos adversários em plena disputa eleitoral, candidatos terceiros, apoiados por ambas as partes".

Ainda segundo a versão da defesa do ex-ministro, "ao contrário do que argumenta o autor (Eunício), as palavras atribuídas supostamente ao requerido, traduzem tão somente o democrático exercício ao direito constitucional da liberdade de expressão”.

Eleição

Naquele ano, o Ceará viveu uma das eleições mais acirradas dos últimos anos. Com margem apertada de votos, Eunício Oliveira e Camilo Santana foram para o segundo turno da disputa. O petista acabou vencendo no segundo turno, com uma ampla base aliada e apoio de Cid e Ciro Gomes.

Desde então, Eunício e Ciro trocam acusações na justiça e seguem em uma demorada queda de braço jurídica com quase 40 ações impetradas.