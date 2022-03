Base governista e oposição sofreriam impactos de candidatura própria do PL ao governo do estado

Em debate entre lideranças locais e nacionais do Partido Liberal (PL), uma candidatura própria ao governo do Estado no Ceará poderá movimentar de forma concreta a sucessão do governador Camilo Santana, com impactos tanto na situação como na oposição ao governo no Estado.

O cenário local tem, atualmente, uma candidatura do núcleo governista, que deve reunir PT, PDT e aliados, e outra de oposição, comandada pelo deputado federal Capitão Wagner e aliados. Ambas aparecem com mais robustez de intenções de voto nas pesquisas internas, embora haja outros postulantes anunciados, como o do Psol.

Uma candidatura própria do PL tende a dividir o grupo de oposição, mas também traz impactos para o grupo governista que, até agora, tinha o partido em seu arco de alianças até o pleito de 2020.

O primeiro impacto local seria ao grupo governista. Uma postulação do PL poderia estar, indiretamente, ajudando a base aliada de Camilo Santana, uma vez que tiraria o partido, forte por ter o presidente Bolsonaro como filiado, da aliança de oposição a ser liderada por Capitão Wagner, que deve ser o mais forte candidato entre os opositores.

Aí está também um dos impactos para Wagner: perder um forte partido para o arco de aliança que tenta montar para fazer frente à ampla aliança governista. Ter um partido como o PL implica em possibilidade de recursos e também de tempo de propaganda no rádio e televisão.

"Capitão lá, capitão aqui"

Legenda: Desde o ano passado, Capitão Wagner tem dado declarações que o aproximam mais de Bolsonaro Foto: Thiago Gadelha

Outra questão simbólica a ser administrada seria o fato de ficar difícil Wagner atrelar sua candidatura a Bolsonaro, tendo o partido do presidente um candidato próprio no Estado. O nome especulado para o momento é o do ex-deputado Raimundo Gomes de Matos, que está atualmente na Sudene e se aproximou do bolsonarismo.