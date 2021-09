Capitão Wagner deixa de lado narrativa de "independência" e lidera palanque bolsonarista

Em Brasília, em cima de um carro de som, em tom de campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso inflamado, de caráter golpista, em que tentou enquadrar o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Já na Capital cearense, o ato não teve a presença de Bolsonaro para inflamar a massa, mas não ficou sem liderança. Coube ao deputado federal Capitão Wagner (Pros) usar o carro de som, também em tom de campanha eleitoral, para representar o bolsonarismo.

Aliás, Wagner foi um dos poucos congressistas cearenses ao ato. Ao todo, o Ceará tem 22 deputados federais e três senadores. Destes, apenas Wagner e o deputado federal Jaziel Pereira (PL) estiveram no palanque pró-Bolsonaro na Praça Portugal.

O deputado federal, conforme disse, quer continuidade do projeto nacional de Bolsonaro e cumprir o que o presidente prometeu na última visita a Juazeiro do Norte no mês passado: "um capitão lá (em Brasília) e outro aqui".

Ligação com as bases A aproximação entre Wagner e Bolsonaro é quase natural. O cearense cresceu políticamente ao liderar policiais militares em um motim em 2012. Bolsonaro tem nos militares a sua principal base de apoio. Mesmo assim, o desgaste de imagem do presidente com o eleitorado cearense fez Wagner se distanciar ocasionalmente. Na campanha à Prefeitura de Fortaleza, no ano passado, a narrativa do candidato alternou momentos de mostrar proximidade e distanciamento do presidente. Parece ter chegado ao fim a crise de identidade. Liderar um palanque bolsonarista constitui um momento político cercado de significado para Capitão Wagner.

Um elemento a mais