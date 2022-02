Capitão Wagner discursa ao lado de Bolsonaro com elogio ao presidente e compromisso de apoio em 2022

O deputado federal e pré-candidato a governador do Ceará, Capitão Wagner (Pros), fez o discurso de abertura da visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao município de Jati, na Região do Cariri, nesta terça-feira (8).

Em seu discurso, Capitão Wagner fez elogios ao Governo Bolsonaro e se comprometeu a defender "os benefícios e as obras entregues" neste ano. O destaque do deputado no evento é mais um movimento que atrela a pré-campanha de Wagner à de Bolsonaro em 2022.

Desde o ano passado, o deputado federal tem apoiado o Governo de forma mais explícita, diferentemente do que aconteceu na campanha pela Prefeitura de Fortaleza em 2020.

"A gente tem muita coisa para falar, são muitos feitos do governo federal. Quero deixar muito claro, como tenho deixado há um tempo, que a gente vai defender sim os feitos do governo federal, as obras entregues, os benefícios que o governo federal tem feito não só no Ceará, mas no Brasil", disse Wagner, citando o ano eleitoral.

Capitão Wagner também fez elogios diretos a Bolsonaro: "Presidente, o senhor tem uma capacidade de mobilização que nenhum político no Brasil tem", disse.

Segurança pública

Pauta que alçou Wagner à política no Ceará e que também tem peso na estratégia de Bolsonaro, o deputado iniciou seu discurso falando em segurança pública. Ele citou a chacina que aconteceu em Juazeiro do Norte na madrugada desta terça-feira e os tiros contra o carro do deputado estadual André Fernandes (PL).