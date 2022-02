Deputado André Fernandes alega ter sido perseguido e tem carro atingido por disparos

O deputado estadual André Fernandes (PL) afirmou que o seu carro particular foi alvejado por disparos após ser perseguido por uma motocicleta. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (7), em Solonópole. O parlamentar registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Regional de Iguatu.

Segundo ele, a blindagem do veículo evitou que os tiros atingissem ele e o assessor. Ninguém ficou ferido.

No documento publicado em suas redes sociais, André Fernandes conta que saiu de casa, no Eusébio, com destino ao município de Cariús, por volta das 16h50, para cumprir agenda política.

Às 19h30, fez uma parada de cerca de 40 minutos em Banabuiú e seguiu viagem. Na altura da cidade de Solonópole, porém, o parlamentar percebeu estar sendo perseguido por uma motocicleta e desconfiou de que seriam assaltantes.

Os suspeitos, segundo ele, efetuaram entre "seis a sete disparos de arma de fogo", que atingiram a carenagem, os vidros e um dos pneus. Ainda assim, o deputado relata que continuou em fuga por mais três quilômetros, mas precisaram parar o veículo "pois era impossível seguir viagem". Nesse momento, a "motocicleta deu meia volta" e encerrou a perseguição.

Posicionamento de Camilo Santana

Em post nas redes sociais, o governador Camilo Santana afirmou que determinou rigorosa investigação e disse que o caso será devidamente apurado.

Legenda: Governador fez uma postagem listando diversos casos de violência nas últimas 24 horas no Ceará Foto: Reprodução

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará ( SSPDS) ainda não se pronunciou sobre o caso.

'Medo'

No início da madrugada desta terça-feira (8), André Fernandes expôs o caso em seu perfil nas redes sociais e chegou a reclamar da "ineficiência do sistema de segurança" do Ceará, já que tentou acionar 13 vezes a Polícia Militar, mas alegou não ter tido retorno.

"Do que adianta o 190 se mal atendem as ligações", questionou. No B.O, contudo, não há menção a essa falta de comunicação com a PM.

Ainda no perfil oficial, o deputado disse que embora o atentado não tenha provocado vítimas, o assessor e motorista do veículo "está assustado" e os parentes com medo.