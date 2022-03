Gilberto Kassab defende vaga de vice para o PSD na chapa governista no Ceará

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, defendeu, nesta sexta-feira (4), que o PSD integre a chapa governista no cargo de vice, no Ceará, em 2022. O partido realiza hoje o primeiro encontro estadual de 2022, com a presença de Kassab e outras lideranças políticas, como o senador Cid Gomes (PDT).

"O importante é que se consolide uma aliança, que é uma aliança forte, liderada pelo governador Camilo, o senador Cid. O PSD, como qualquer partido numa aliança, tem a expectativa de compor a chapa majoritária, e isso será discutido em breve pelos partidos que compõem a aliança", disse o presidente nacional do PSD.

O presidente do PSD Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho, também reafirmou nesta sexta-feira o interesse em compor a chapa governista que disputará a sucessão do governador Camilo Santana em outubro.

"Isso é muito natural, nós temos colocado isso muito claramente. Sabemos que todos os partidos têm o mesmo direito. A essa altura, nós temos aqui uma parceria longeva no Estado em que estivemos as duas vezes votando no governador Cid (Gomes), do PDT, no governador Camilo (Santana), do PT, fazemos parte dessa aliança. Naturalmente respeitamos todos os partidos que pleiteiam seus espaços e isso só vai acontecer verdadeiramente em julho, agosto", disse Domingos.

Antes do evento, o grupo político do PSD tomou café da manhã com o governador Camilo Santana, a vice-governadora, Izolda Cela (PDT), e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), no Palácio da Abolição.

Legenda: Lideranças do PSD estiveram com o governador mais cedo Foto: Divulgação/PSD

Sobre o encontro, Kassab disse que não era o "momento adequado de abordar questões partidárias".

Cid Gomes

O senador Cid Gomes, ao ser questionado sobre o interesse do PSD, disse que ainda há muitas indefinições.

"Você vê que a gente não tem definição de candidato (para o Governo). Só tem uma definição, de quem é o senador, o governador Camilo Santana, ainda dependendo da decisão dele. (...) Tudo o mais está por ser definido", disse Cid.