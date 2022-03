No segundo dia da janela partidária, PSD se apressa a mostrar suas armas para eleição estadual

Uma das principais legendas do grupo governista Local, o PSD está com a estratégia eleitoral bem avançada, e mostrará isso aos aliados e filiados na manhã desta sexta-feira (4), em evento na Assembleia Legislativa. Lideranças locais e nacionais participam do 1º encontro do partido com vistas à Eleição de outubro.

O ex-vice-governador e presidente estadual do partido, Domingos Filho, conduz o evento ao lado do presidente nacional da Legenda, Gilberto Kassab. Aliados de partidos como PT e PDT são esperados para o encontro, que ocorre em meio aos embates internos no PDT pela indicação do partido à sucessão de Camilo Santana (PT).

A sigla parte na frente em relação aos demais partidos da coligação governista no Ceará, em demonstração de que está com as chapas de deputado estadual e deputado federal montadas, faltando apenas ajustes.

Além de mostrar organização ao grupo governista local, o evento realizado logo no início da abertura da janela partidária - no 2º dia - sinaliza aos pré-candidatos clareza nas condições de disputa e os nomes que têm compromisso com o partido.

Chapa federal

A principal filiação do dia para o PSD é a do deputado federal Célio Studart, que deixa o PV e se junta aos aliados de Domingos Filho e Domingos Neto.

A chapa de deputado federal da legenda, por sinal, indica ser forte. Além de Domingos Neto e Célio Studart, já com mandatos, nomes como o ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, o vice-prefeito de Juazeiro, Geovanni Sampaio, a presidente da Câmara Municipal de Iguatu, Eliane Braz.

Deve ter chapa completa para deputado federal e também deputado estadual.

Sucessão de Camilo Santana

Na chapa majoritária da coligação governista, o PSD não esconde o desejo de indicação a um dos cargos que deve ser o de vice-governador. Pela conjuntura atual, o PT indicaria o candidato ao Senado e o PDT teria a cabeça de chapa ao governo.

Ao lado de Domingos Filho, o presidente Kassab terá agenda, antes do encontro, no Palácio Abolição. O grupo será recebido pelo governador Camilo Santana.

Sobre a disputa no PDT pela indicação, Domingos Filho reforça que o PSD não tem preferência e nem deve anunciar algum apoio a um dos pré-candidatos.

“Entendemos que, se a cabeça de chapa cabe ao PDT, o partido é que deve escolher. O PSD não vai interferir e está contemplado com qualquer um dos quatro pré-candidatos que estão postos”, destacou.