O que a declaração de apoio de Sarto a Roberto Cláudio indica na sucessão de Camilo Santana

A declaração do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em favor do nome de Roberto Cláudio para ser o candidato do partido ao governo do Estado, na sucessão de Camilo Santana (PT), inaugurou nova etapa na pré-campanha do grupo governista, pegando aliados de surpresa. A agitação mostra que, mesmo aparentemente morno perante os holofotes, o jogo da sucessão no grupo governista está quente nos bastidores.

Esta é a primeira manifestação de apoio de um pedetista de peso a um dos nomes postos para a disputa e mostra o prefeito da maior cidade do Estado de volta à arena política.

José Sarto está iniciando seu segundo ano de mandato e, por governar o principal centro urbano do Estado, tem um peso diferenciado dentro do PDT e da aliança governista. Daí a agitação que a declaração dada em entrevista, após questionamento do repórter do Diário do Nordeste, Felipe Azevedo, causou entre os aliados.

Até este momento, o prefeito da Capital estava se esquivando de opinar sobre a sucessão estadual. O posicionamento do prefeito aponta para dois rumos: dá o start na estratégia dele de se fortalecer como liderança política, capaz de influir nos rumos que o partido tomará no Estado, e indica o início de um movimento pró-Roberto Cláudio.

Além do ex-prefeito de Fortaleza, o PDT tem a vice-governadora Izolda Cela, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, como pré-candidatos. Recentemente, o deputado estadual Zezinho Albuquerque também manifestou interesse em concorrer ao Executivo.

Movimentos das lideranças

Um aspecto difícil de desconectar do movimento de Sarto é o momento evidente em que a vice-governadora Izolda Cela tem um crescimento considerável e até natural no campo político. Ela deve assumir o cargo de governadora, em definitivo, no dia 2 de abril, quando Camilo Santana deverá renunciar ao cargo para concorrer a uma vaga no Senado Federal.

Por conta disso, Izolda está passando por um processo de imersão, ao lado de Camilo Santana, que envolve atos administrativos, aparições públicas e posicionamentos nas redes sociais, como parte da nova estratégia de posicionamento dela como liderança política.