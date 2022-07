Impasse entre Izolda e Roberto Cláudio no PDT será decidido por diretório regional dia 18 de julho

O presidente do PDT Ceará, André Figueiredo, disse nesta segunda-feira (11), após reunião com a bancada de deputados federais e estaduais do partido que a definição da pré-candidatura do PDT ao Governo do Estado será feita pelo diretório regional em evento no dia 18 de julho.

"A gente está em um momento de afunilamento e, em não havendo a opção de um consenso em torno de um dos nomes, a instância natural é o voto por parte do diretório regional", disse Figueiredo ao sair do encontro.

Na semana passada, após reunião dos quatro pré-candidatos com o pré-candidato a presidente Ciro Gomes, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio já havia anunciado o encontro do partido antes das convenções.

De lá para cá, no entanto, houve um acirramento entre correligionários e aliados por declarações de apoio a Roberto Cláudio e a governadora Izolda Cela. Além deles, também estão na lista o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

Segundo Figueiredo, o nome que tiver maioria do diretório disputará as eleições pelo partido.

Legenda: Reunião de deputados do PDT com Ciro Gomes e André Figueiredo Foto: Luana Barros

Manter unidade

Outro ponto ressaltado pelo presidente estadual foi que o partido "não vai admitir" movimentos de oposição após ser definido um nome. "Não vamos admitir é que, tomada uma decisão por parte das instâncias deliberativas do partido, que haja vozes discrepantes", afirmou.

"Essa reunião foi boa porque juntou os 13 estaduais e os 7 federais e nós tivemos uma uniformidade. Vamos evitar - por mais que cada um de nós venha a ter ou não uma preferência por candidato A, B, C ou D, que evitemos que, nessa semana que antecede a decisão, de ficarmos publicando notas, posicionamentos até de certa forma agressiva, com nossos outros companheiros candidatos", disse Figueiredo.

Nenhum outro deputado se manifestou sobre a reunião. Pouco antes, ao sair, Ciro Gomes chegou a falar com a imprensa no local rapidamente.

"Foi uma reunião muito franca, uma reunião de companheiros, pareceu consenso de que o que está em jogo é o destino do Ceará, não é só o destino do PDT, nem só o destino dos pré-candidatos, todos eles muito qualificados, e que nós precisamos achar um caminho para restaurar a unidade que infelizmente tem sido muito insultada, muito agredida por erros de parte a parte", disse Ciro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil