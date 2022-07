Com crise agravada, Ciro adota discurso em prol de unidade "agredida por erros de parte a parte"

Ao sair de reunião com a bancada de deputados estaduais e federais do PDT em Fortaleza, nesta segunda-feira (11), o pré-candidato do partido a presidente, Ciro Gomes, adotou discurso moderador da aliança governista no Ceará após ser o estopim do agravamento da crise no partido em torno da escolha de quem será candidato ao Governo do Estado.

"Foi uma reunião muito franca, uma reunião de companheiros, pareceu consenso de que o que está em jogo é o destino do Ceará, não é só o destino do PDT, nem só o destino dos pré-candidatos, todos eles muito qualificados, e que nós precisamos achar um caminho para restaurar a unidade que infelizmente tem sido muito insultada, muito agredida por erros de parte a parte", disse Ciro.

Ele falou ainda que fará o possível para "alcançar esse ambiente de unidade do grande projeto, não só do PDT". Os pedetistas lançaram quatro pré-candidatos na disputa interna: a atual governadora Izolda Cela, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

"Erros de parte a parte"

Os embates entre aliados da vice-governadora e do ex-prefeito, no entanto, vêm em uma escalada desde março, quando o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou apoio ao nome do antecessor.

Com a posse de Izolda como governadora, o nome dele começou a ganhar força, angariando apoio de partidos aliados como PT, MDB e PP.

No caso do PT, o apoio virou motivo de outro foco de tensão, quando o próprio Ciro Gomes atacou integrantes do partido e desejou "felicidade" aos petistas que ameaçaram romper a aliança. O pré-candidato à Presidência da República defende que Roberto Cláudio seja o pré-candidato escolhido para a disputa.