Deputados estaduais divulgam carta em apoio à pré-candidatura de Izolda Cela; veja lista

O acirramento da disputa de quem será o candidato governista ao Governo do Ceará continua mobilizando lideranças políticas. Na noite deste sábado (9) foi lançada "Carta de Deputados e Deputadas ao Povo Cearense", na qual os parlamentares defendem o nome da governadora Izolda Cela (PDT) como pré-candidata a reeleição. Dos 38 deputados estaduais que integram a base governista no Estado, 28 assinaram o documento.

Parlamentares do PDT, PT, PP, MDB, PCdoB, PV Republicanos e Patriota se posiconaram por meio da carta púbica. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT) é um dos pré-candidatos do PDT para a sucessão estadual e não assina o documento. Além dele, também concorrem internamente o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), e o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT).

Essa não foi a única manifestação de apoio que ocorreu neste sábado. Durante o dia, aliados de Roberto Cláudio e Izolda fizeram publicações manifestando as preferências, já que o acirramento da disputa interna do PDT tem se concentrado em torno dos dois. Do lado do ex-gestor, vereadores de Fortaleza se manifestaram ressaltando as qualidades do pedetista e ressaltando a preferência por ele para a disputa pelo Palácio da Abolição.

Carta dos deputados estaduais

Na carta, os deputados estaduais defendem a pré-candidatura de Izolda e argumentam que a atual governadora poderá "unificar o conjunto de partidos" que integram a aliança e ressaltam que apesar de representar "continuidade", Izolda também será "uma forte renovação no sentido de mais inclusão e direitos".

"A posição pública da Governadora Izolda Cela, a primeira mulher a governar o Ceará, ao colocar o seu nome à disposição para unificar o conjunto dos partidos que desenvolvem um projeto de grandes avanços sociais no nosso Estado merece a nossa consideração e pleno apoio", diz o texto da carta.

"A governadora Izolda Cela representa um novo ciclo dentro da continuidade das conquistas democráticas e de vida do povo cearense do último período, mas, também, uma forte renovação no sentido de mais inclusão e direitos. (...) Desta forma, queremos afirmar que a professora Izolda Cela nos representa com a sua história e a sua ação pública para continuarmos avançando o nosso querido Estado do Ceará".

Veja a lista completa:

Bruno Pedrosa (PDT)

Jeová Mota (PDT)

Osmar Baquit (PDT)

Oriel Nunes(PDT)

Romeu Aldigueri (PDT)

Salmito (PDT)

Tin Gomes (PDT)

Acrísio Sena (PT)

Augusta Brito (PT)

Elmano de Freitas (PT)

Fernando Santana (PT)

Júlio César Filho(PT)

Moisés Braz (PT)

Nizo Costa (PT)

João Jaime (PP)

Leonardo Pinheiro (PP)

Zezinho Albuquerque (PP)

Agenor Neto (MDB)

Audic Mota (MDB)

Daniel Oliveira (MDB)

Davi de Raimundão (MDB)

Leonardo Araújo (MDB)

Nelinho (MDB)

Gordim Araújo (PSDB)

Manoel Duca (REPUBLICANOS)

Silvio Nascimento (PATRIOTA)

Carlos Felipe (PCdoB)

Walter Cavalcante (PV)