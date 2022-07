Disputa pró Roberto Cláudio e Izolda Cela se intensifica após embate entre Ciro e Camilo

A tensão na aliança governista do Ceará em torno de quem será o escolhido para concorrer ao Governo do Estado continua aumentando. Neste sábado (9), deputados estaduais, vereadores de Fortaleza e prefeitos cearenses entraram em cena para defender o pré-candidato que preferem. O acirramento ocorre entre apoiadores da governadora Izolda Cela (PDT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Enquanto os vereadores de Fortaleza fazem movimentações em defesa de Roberto Cláudio, deputados estaduais e prefeitos cearenses manifestam a preferência pela pré-candidatura de Izolda Cela.

Com o risco de rompimento da aliança cada vez mais iminente e sem uma definição das lideranças da cúpula do PDT sobre quem será o candidato, as demonstrações públicas de apoio acabam tensionando ainda mais a aliança governista, apenas um dia após queda de braço entre o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-governador Camilo Santana.

Força no legislativo municipal

Defensores entusiásticos da pré-candidatura de Roberto Cláudio, os vereadores de Fortaleza mobilizaram manifestações públicas deste apoio nas redes sociais. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), afirmou que não se deve "minimizar os dados apontados pelas pesquisas".

"O povo cearense reconhece o trabalho de Roberto Cláudio e quer vê-lo no Governo. Não podemos correr o risco de entregar o nosso estado nas mãos de um capitão líder de motins", disse em referência ao deputado federal, Capitão Wagner (União), principal pré-candidato governista ao Palácio da Abolição.

Pesquisa encomendada pelo PDT, e entregue na última quarta-feira (6) aos pré-candidatos do partido, mostrou que Roberto Cláudio tem vantagem em relação a Izolda Cela na pesquisa estimulada. Por outro lado, a governadora tem menos rejeição e, portanto, maior potencial de crescimento.

Líder do Governo Sarto na Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT) ressaltou que o ex-prefeito de Fortaleza é "um político competente, preparado e realizador, além de um ser humano incrível". Ele argumentou ainda que Roberto Cláudio "tem a capacidade de preservar todos os avanços e conquistas do nosso Estado".

Também do PDT, o vereador Paulo Martins afirmou que o nome de Roberto Cláudio "se destaca no cenário atual" e é "capaz de impedir que o Ceará caia em retrocesso". O vereador Renan Colares destacou ainda que a defesa do ex-prefeito é "pelo trabalho que fez frente à gestão da nossa Capital.

Críticas

Outros parlamentares da Capital fizeram ataques a "pessoas ligadas à governadora Izolda Cela", como citou o vice-presidente da Câmara Municipal, Adail Júnior (PDT). "Pessoas ligadas a Izolda Cela ligando para prefeitos do Interior pedindo que se manifestem a favor da Izolda", disse. "É apelação demais", alfinetou o vereador.

A mesma crítica foi corroborada pelo líder do PDT no legislativo municipal, Júlio Brizzi. "A articulação política do Governo do Estado, liderada por pessoas do PT, ligando pros prefeitos “pedindo” que anunciem apoio a Izolda do PDT", diz o parlamentar.

Bancada estadual

Do lado da Assembleia Legislativa, parlamentares também fizeram manifestações públicas, mas pró-Izolda.

Salmito Filho (PDT) Deputado estadual "Respeito os pré-candidatos a governador do PDT e irei fazer campanha para o(a) escolhido(a). Prefiro a governadora Izolda pq, além das suas inúmeras virtudes, ela tem direito à reeleição"

O deputado estadual Nizo Costa (PT) ressaltou que a atual governadora "demonstrou ainda como vice-governadora, disposta a se doar na construção de um Ceará melhor para todos os cearenses". "Com um trabalho notável à frente da educação, ajudando a gerir as mais difíceis crises. Izolda é sinônimo de unificação", ressaltou o parlamentar.

Apoio de prefeitos

Do lado de Izolda Cela, prefeitos de cidades cearenses vieram a público mostrar a preferência pela governadora como pré-candidata ao Governo do Ceará. Gestor do segundo maior colégio eleitoral, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, afirmou que o "Ceará precisa continuar avançando com a coragem e sensibilidade de Izolda".

"Nossa gente precisa de gestores assim: experientes, mas também, com muita sensibilidade. Izolda tem sido uma governadora competente, eficiente e que tem todo o direito à reeleição", ressalta.

O prefeito de Aracoiaba, Thiago Campelo (PDT), destacou o apoio a Izolda para "darmos continuidade a este projeto de desenvolvimento por um Ceará cada vez mais forte".

Prefeito de Chorozinho, Dr. Júnior (PDT) também demonstrou preferência pela atual governadora. "Receba o nosso apoio e conte com todos os chorozinhenses para um projeto que tem feito o nosso Ceará avançar. Chorozinho está com Izolda", diz publicação deste sábado.

Gestores de outras cidades, como Pindoretama, Crato, Palmácia, Mulungu e Alto Santo também ressaltaram a preferência por Izolda Cela para a disputa pelo Palácio da Abolição.