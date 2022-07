Jair Bolsonaro vem ao Ceará no dia 16 e fará 'motocarreata' com apoiadores, diz aliado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Fortaleza no dia 16 deste mês para participar do evento Marcha para Jesus. A informação foi confirmada pelo vereador Carmelo Neto, que é líder do PL na Câmara Municipal de Fortaleza.

De acordo com o parlamentar, o presidente vai participar de uma "motocarreata" na Capital. "Uma grande motocarreata vem aí. Anotem a data na agenda e compartilhem", disse Carmelo nas redes sociais.

Será a sexta visita do presidente ao Ceará desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019. A última viagem de Bolsonaro ao Estado ocorreu em fevereiro deste ano.

O chefe do Executivo esteve em Jati, no Cariri, para a retomada da liberação das águas da Transposição do São Francisco para o Cinturão das Águas.

Nas visitas anteriores, o presidente priorizou agendas no Interior cearense. É a primeira vez que Fortaleza será o foco da viagem.

Agenda

O presidente tem realizado diversas viagens pelo País já em clima de pré-campanha eleitoral. Na quarta-feira (6), o PL Ceará realizou evento para lançamento da pré-candidatura presidencial de Bolsonaro no Estado.

O encontro, no entanto, ganhou contornos de campanha em prol de Capitão Wagner (União Brasil) ao Governo do Ceará. O deputado federal é hoje o nome que tenta unir os grupos bolsonaristas na disputa ao Palácio da Abolição.