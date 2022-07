O que o evento do PL em Fortaleza indica sobre a estratégia pró-Bolsonaro no Ceará

Presidido por um ex-aliado histórico do grupo governista liderado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes (PDT), o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, o PL Ceará abraçou de vez o papel de representar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado. Em evento que uniu quadros tradicionais do PL e bolsonaristas cearenses “raiz”, a sigla lançou, na noite desta quarta-feira (6), a pré-campanha à reeleição de presidente.

O encontro, no entanto, ganhou contornos de campanha em prol de Capitão Wagner (União Brasil) ao Governo do Ceará.

A preço de hoje, o PL avalia lançar a pré-candidatura de Raimundo Gomes de Matos (PL) ao comando do Executivo estadual. A presença de Wagner no evento, o discurso de parlamentares bolsonaristas e os gritos em apoio a Wagner, por outro lado, deixaram claro que a sigla deve reforçar uma “frente ampla da oposição” no Ceará.

O próprio Gomes de Matos não conseguiu discursar no encontro da sigla, foi impedido pela chuva que provocou uma queda de energia no palco.

Legenda: Evento do PL teve como foco divulgar a pré-campanha de Bolsonaro no Ceará Foto: Fabiane de Paula

União de alas

Porém, antes disso, o encontro desta quarta-feira serviu como um movimento de união de alas bolsonaristas no Ceará. Inicialmente visto com desconfiança pelos aliados mais antigos de Bolsonaro no Estado, o presidente do PL Ceará, o prefeito Eusébio Acilon Gonçalves disse que a prioridade agora é criar uma unidade em torno do nome de Bolsonaro.

Legenda: Presidente estadual do PL, Acilon Gonçalves Foto: Fabiane de Paula

“Vamos mostrar e pedir o engajamento de todos para que todo o Ceará saiba o muito que foi feito pelo Brasil, pelo Nordeste e pelo Ceará”, disse. O mandatário, inclusive, foi quem fez o discurso mais enfático em prol do presidente. Ele também conclamou a população a vestir verde-amarelo e sair às ruas militando em defesa de Bolsonaro.

“Este ano vamos ter uma campanha tão facilitada porque o comércio vai vender as camisas verde-amarelo em agosto para comemorar a vitória no primeiro turno ou no segundo turno com todo mundo de verde amarelo”, disse.

Estrutura partidária

Conforme o coordenador da campanha de Bolsonaro no Ceará, o ex-deputado Raimundo Gomes de Matos, a ideia é que o PL entregue ao presidente a estrutura partidária, as bases eleitorais e os prefeitos aliados do PL.

“Esse momento visa fortalecermos candidaturas grupos bolsonaristas no Ceará. Observamos que há vários grupos bolsonaristas soltos, às vezes até passando informações não fidedignas, que devemos evitar, a minha missão é coordenar a nível de estado, buscar as informações verídicas (...) e repassar para esses grupos as informações corretas para quando começar a campanha termos musculatura”, disse Matos.

Legenda: Raimundo Gomes de Matos é pré-candidato ao Governo pelo PL Foto: Fabiane de Paula

“Bolsonarismo raiz”

De fato, o evento atraiu majoritariamente aliados tradicionais do presidente Jair Bolsonaro, entre eles os vereadores Carmelo Neto, Sargento Reginauro, Dudu Diógenes e Pedro Gomes de Matos; os deputados estaduais Delegado Cavalcante, André Fernandes e Dra. Silvana; além do deputado federal Dr. Jaziel.

A expectativa da sigla é ampliar as bancadas legislativas, chegando a cinco deputados federais e até seis estaduais.

Os pré-candidatos ao Senado da sigla, o empresário Antônio Bardawil e Inspetor Alberto também estiveram no local.