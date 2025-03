Mulher morre após se desequilibrar em aparelho de academia, bater em janela e cair de uma altura de 10 metros

Uma mulher morreu, na noite dessa quarta-feira (19), em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, após cair do segundo andar de uma academia. A vítima, identificada como Denise Oliveira, 45, teria se desequilibrado em um aparelho do estabelecimento quando bateu em uma janela de vidro, que se estilhaçou, e caiu.

Conforme o G1, que ouviu o delegado Raone Nogueira, responsável pelo caso, Denise utilizava o aparelho "Graviton", em que a pessoa utiliza o peso do próprio corpo para realizar os movimentos, quando a estrutura cedeu.

Ela desabou de uma altura de cerca de dez metros e chegou a ficar presa pelo pé na grade entre o prédio e a rua. O Corpo de Bombeiros precisou cortar as hastes do ferro para retirar a vítima do local e tentar levá-la para atendimento médico, mas Denise sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

A polícia local ainda investiga as causas do acidente.

Academia se manifesta

Em nota publicada nas redes sociais, o estabelecimento que foi palco da tragédia lamentou a morte da aluna e disse se sensibilizar com família e amigos, além de oferecer "todo o apoio necessário". "A Academia Motivida sempre teve como prioridade a segurança e o bem-estar de seus alunos e está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos", disseram os administradores.

A unidade ficará fechada até a próxima segunda-feira (24), "em respeito à vítima e à sua família".

