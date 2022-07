"Enquanto eles estão brigando a gente está discutindo o que de fato interessa", diz Wagner sobre PDT

Cumprindo agenda em Juazeiro do Norte, neste sábado (9), o pré-candidato de oposição ao Governo do Estado, Capitão Wagner (UB) comentou a crise enfrentada pelos partidos da base do governo. "Enquanto eles estão brigando a gente está discutindo o que de fato interessa", disse o parlamentar.

Evitando partir para o confronto sobre a indefinição dos pedetistas, o deputado argumentou que "o eleitor não quer saber de baixaria".

O União Brasil agendou para o dia 5 de agosto a convenção que oficializará o nome de Capitão Wagner à disputa pelo governo estadual.

Enquanto a base está às vésperas de um possível rompimento, o oposicionista aguarda negociações com siglas que ainda rondam o governismo local.

As conversas estão sendo feitas com MDB, PSD e PP, além do PL que acomoda o bolsonarismo no Ceará.

Apoio

Eleito prefeito de Juazeiro do Norte na esteira da oposição em 2020, Glêdson Bezerra se aproximou do então governador Camilo Santana nos últimos meses.

Nas redes sociais, o gestor publicou, que ainda não se definiu sobre a postura que deverá tomar na disputa pelo Governo do Estado, fez publicação ao lado de Wagner.

"No momento oportuno, vamos conversar com a população sobre eleições/2022 e indicar quem iremos apoiar", escreveu.

