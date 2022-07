Sob ameaça de rompimento no Estado, aliança PT-PDT governa 14 cidades cearenses

Enquanto a maior aliança política do Estado permanece sob ameaça de rompimento no cenário de definição do nome que concorrerá ao Governo do Ceará, prefeitos e vice-prefeitos do PT e PDT governam 14 cidades cearenses.

O quadro da sucessão estadual ainda indefinido mantém os acordos em aberto, mas sob a ótica de especialistas e também dos gestores, uma possível separação entre os dois partidos não deve mudar imediatamente a composição da política das gestões no interior.

No atual contexto de disputa pela escolha de quem concorrerá, enquanto o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e vereadores fazem movimentações em defesa de Roberto Cláudio, deputados estaduais e prefeitos de outras cidades cearenses têm manifestam a preferência pela pré-candidatura de Izolda Cela.





Aliados a nível estadual e formando maioria na base do Governo, as siglas compõem a primeira e segunda maior bancada na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Enquanto o PDT tem 14 deputados, o PT conta com 7 parlamentares.

De acordo com análise, essa composição e a relação dentro do Parlamento Estadual deverá ser o cenário mais afetado, caso haja rompimento.

O entrave entre PT e PDT ocorre ainda às vésperas das Eleições 2022. De um lado, os principais agentes petistas pressionam para que a governadora Izolda Cela (PDT) seja a candidata à reeleição, e de outro, a cúpula pedetista prefere que o indicado seja o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

O impasse gera, além do desgaste, uma perspectiva de que, caso não haja um acordo, os dois partidos poderão concorrer já no primeiro turno. O deputado federal e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães, chegou a declarar que caso a escolhida não seja Izolda o partido lançará candidato próprio.

A possibilidade de rompimento da aliança estadual, no entanto, não deve interferir necessariamente de forma imediata e direta na relação entre prefeitos e vice-prefeitos que governam o interior do Ceará.

Análise

Para o professor universitário e cientista político Cleyton Monte, essa correlação de forças seria muito mais desgastada no âmbito do Parlamento Estadual, uma vez que o "sentido de partido" nos municípios é "praticamente inexistente".

"As pessoas (no interior) falam muito mais em grupos políticos (...) falam que apoiam ou não o grupo do prefeito, dando nomes às pessoas e famílias. O partido é muito mais um acessório nesse jogo", explica o especialista.

Cleyton Monte atenta ainda para o fato de que, mais importante do que os acordos estaduais, na visão de gestores municipais, é manter a maioria na Câmara de Vereadores. Isso, porque os prefeitos precisam aprovar no Parlamento os projetos de autoria do Executivo.

"Um prefeito que, por exemplo, é do PDT e tem aliança com o PT, ele precisa de maioria na Câmara Municipal. Será que vale a pena esse rompimento e perder a maioria?", questiona o especialista.

Apesar disso, diz ainda o professor, é preciso estar atento às possíveis reconfigurações na administração pública nas esferas estadual e municipal.

"É uma questão muito delicada. Rompimento, quando se está falando de máquina administrativa, se está falando de muitos cargos", salienta o professor.

Enfraquecimento da base

A cientista política Monalisa Torres, também da Universidade Estadual do Ceará, lança uma discussão que vai para além das consequência de gestão nos municípios.

Para a professora, um possível rompimento da aliança antes das eleições não iria, necessariamente, desestruturar o esquema na administração pública municipal.

Mas, por outro lado, enfraqueceria o grupo governista que, independente de filiação, atuaria nos bastidores com interesses particulares.

"Se por um acaso essa aliança se romper, eu acho que seria um cenário relativamente difícil, porque o eleitorado do grupo governista se racharia e abriria vantagem para oposição", destaca.

Na visão da especialista, os prefeitos são "os principais cabos eleitorais no interior" e é tarefa dos líderes políticos a nível estadual manter essa base "coesa".

O que dizem os gestores

Para o prefeito Guilherme Saraiva (PDT), de Barbalha, uma das principais cidades da Região do Cariri, "a ideia" é que ele permaneça com a aliança do vice-prefeito Vevé Siqueira, do PT.

"A gente segue o grupo do ex-governador Camilo Santana (PT) e do (deputado estadual) Fernando Santana (PT), o que o grupo for destinado é o que a gente vai seguir, é a nossa base", argumenta o prefeito.

Em Santana do Acaraú, o prefeito Meu Deus (PT) minimiza a discussão, mas não descarta a possibilidade de um rearranjo na administração caso a aliança se rompa no Estado. O vice-prefeito da cidade é Paulo Braz, do PDT.

"A política é como um jogo, você vai pro campo e para a batalha. Hoje eu to trabalhando para o município, e quem quiser trabalhar, é nesses 45 dias", disse o prefeito.

Legenda: De acordo com o prefeito de Barbalha, a intenção é manter a aliança com o PT no município independente das decisões estaduais. Guilherme saraiva é do PDT e diz que é liderado pelo ex-governador Camilo Santana, do PT. Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito de Saboeiro Marcondes Herbster (PT) não acredita no rompimento, mas caso ocorra, diz que a mudana não irá interferir na gestão municipal. Ele foi eleito em 2020 juntamente com a vice-prefeita Wylna Maria Braga (PDT)

O caso de Aracati, no entanto, se destaca por já ter havido rompimento no município. Uma recente discussão e troca de acusações de agressão verbal entre o filho do prefeito Bismarck Maia (PDT) e a vice-prefeita Dra. Denise Menezes (PT) desfez a aliança na cidade.

Procurada, a vice-prefeita afirmou que, "independente do que ocorra a nível estadual, aqui já tá rompido". Já o prefeito Bismarck Maia afirmou que o fim da parceria na cidade se deu por quebra de acordos.

"Os municípios devem lutar por essa união, quando possível. No caso nosso, não foi possível", afirmou.

Prefeitos e vice-prefeitos do PT e PDT no Ceará

Ibicuitinga

Prefeito Franzé Carneiro (PT)

Vice-prefeito Francisco Nobre Falcão (PDT)

Santana do Acaraú

Prefeito Meu Deus (PT)

Vice-prefeito Paulo Sérgio Braz (PDT)

Alcântara

Prefeito Joaquim Freire (PDT)

Vice-prefeito Joaquim Benício (PT)

General Sampaio

Prefeito Chico Cordeiro (PT)

Vice-prefeito José Rubec Rodrigues (PDT)

Saboeiro

Prefeito Marcondes Herbster (PT)

Vice-prefeita Wylna Maria Braga (PDT)

Barbalha

Prefeito Guilherme Saraiva (PDT)

Vice-prefeito Vevé Siqueira (PT)

Caridade

Prefeita Maria Simone Fernandes (PDT)

Vice-prefeito Renato Timbó (PT)

Caririaçu

Prefeito Edmilson Leite (PDT)

Vice-prefeito Rosivan Leite (PT)

Hidrolândia

Prefeito Ires Moura Oliveira (PDT)

Vice-prefeito Iris Mororó (PT)

Mucambo

Prefeito Francisco Das Chagas Parente Aguiar (PDT)

Vice-prefeito Dr. Tarcísio Aguiar (PT)

Sobral

Prefeito Ivo Gomes (PDT)

Vice-prefeita Christianne Coelho (PT)

Pacoti

Prefeito Dr. Marcos (PT)

Vice-prefeita Maria Jerusa (PDT)

Quixeré

Prefeito Toinho do Banco (PT)

Vice-prefeita Francisca Silveira (PDT)

Aracati

Prefeito Bismarck Maia (PDT)

Vice-prefeita Dra. Denise Rocha (PT)