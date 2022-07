Comando do PDT reúne deputados estaduais e federais em meio à crise interna na sucessão

Deputados estaduais e federais do PDT devem se reunir, ainda na manhã desta segunda-feira (11), na sede do Partido em Fortaleza, com o comando partidário. A pauta será a sucessão estadual e o embate interno entre os pré-candidatos da Legenda, principalmente entre a governadora Izolda Cela e o ex-prefeito Roberto Cláudio.

O presidente estadual do partido, André Figueiredo, e o ex-ministro Ciro Gomes comandam a reunião.

O partido tem a maior bancada na Assembleia Legislativa do Ceará com 13 parlamentares, incluindo o presidente da Casa, Evandro Leitão, que é pré-candidato ao governo do Estado. Na Câmara dos Deputados, o partido tem sete parlamentares. Todos devem estar reunidos para dar encaminhamentos sobre a sucessão.

O PDT vive uma crise interna diante do forte embate que começou nos bastidores e tomou os holofotes entre os nomes de Izolda e de Roberto Cláudio. Entre os parlamentares, inclusive, o clima não anda tranquilo. Desde o mês passado, membros do partido discutem, até de forma áspera, a questão.

Neste fim de semana, um grupo de 28 deputados estaduais de vários partidos da base aliada divulgou uma carta em apoio à pré-candidatura da governadora Izolda. Sete nomes que assinam a carta são do PDT. Na reunião, a direção partidária tenta ajustar os discursos e alinhar posturas para a reta final das negociações.

Veja a lista de pedetistas que assinaram a carta em favor de Izolda Cela: