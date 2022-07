PDT orienta deputados a não se manifestarem sobre preferência na semana decisiva da sucessão

O comando do PDT estadual orientou os parlamentares do partido – 13 deputados estaduais e 7 federais – a evitarem manifestações públicas sobre suas preferências entre os pré-candidatos na semana decisiva que antecede a reunião do Diretório Estadual da Sigla.

A reunião vai acontecer na próxima segunda-feira, 18, e deverá tirar uma posição em relação ao candidato da legenda ao governo do Estado.

O PDT vive um momento de turbulências internas com os correligionários divididos entre duas pré-candidaturas: Izolda Cela e Roberto Cláudio.

O presidente estadual da sigla, André Figueiredo, após o encontro com os deputados estaduais e federais, usou um tom sereno, bem diferente do clima de tensão nos bastidores. Em resposta ao questionamento da repórter Luana Barros, deste jornal, sobre as orientações, ele detalhou o pedido.

André Figueiredo Presidente estadual do PDT “Independentemente da preferência, temos que evitar, nesta semana que antecede a decisão, ficarmos publicando nota, posicionamento, às vezes, até de uma forma agressiva com outros companheiros pré-candidatos. Todos os quatro merecem respeito”.

Até quando foi instado a comentar posicionamentos públicos de lideranças de todo o Estado em favor da governadora Izolda Cela, o presidente pedetista foi ameno. “Achamos que houve intromissão indevida no processo interno que cabia ao PDT. Vamos buscar dialogar sempre com os aliados”, destacou.

Haverá um esforço no partido, disse ele, para tentar buscar um consenso antes de segunda-feira (18) data para a qual está marcada a reunião do Diretório Estadual. Nos bastidores, a direção considera ainda mais desgastante que pré-candidatos disputem votos no diretório.