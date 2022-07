Vice-prefeito de Fortaleza apoia candidatura de Izolda Cela; Sarto defende nome de Roberto Cláudio

A divisão que atinge o grupo governista cearense acerca do nome que irá disputar o Governo do Estado chegou também à Prefeitura de Fortaleza. Responsável por deflagrar a disputa interna no PDT, o prefeito José Sarto (PDT) já anunciou – e reiterou – o apoio ao nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Mas, neste domingo (10), o vice-prefeito Élcio Batista (PSB) mostrou que isso não é unanimidade no Município.

Em publicação nas redes sociais, o companheiro de Sarto no comando da Prefeitura compartilhou uma postagem do ex-governador Camilo Santana (PT) em que o petista defende que seja dado à atual governadora Izolda Cela (PDT) o "direito a buscar a reeleição". Élcio ainda comentou a publicação de Camilo endossando o posicionamento.

Élcio Batista (PSB) Vice-prefeito de Fortaleza "A Governadora Izolda Cela é uma das lideranças do processo de transformação do nosso Estado. Sei do seu compromisso e da sua seriedade, principalmente em fazer do Ceará um exemplo mundial na Educação"

Antes de ser eleito vice-prefeito de Fortaleza, Élcio foi chefe da Casa Civil do Governo Camilo-Izolda.

Racha governista

Levando em consideração o Legislativo e o Executivo municipal, o posicionamento do vice-prefeito, no entanto, é dissonante. Na Capital, o grupo governista apoia, em peso, o nome de Roberto Cláudio.

Tanto que as primeiras declarações de Sarto em favor do antecessor, ainda em março desde ano, foram reforçadas por vereadores da Capital.

Já Izolda tem vantagem na disputa à nível estadual, onde conseguiu aglutinar apoio do ex-governador Camilo Santana e de 28 dos 38 deputados estaduais da base. A mandatária conta ainda com apoio de uma frente partidária.